تعرفي علي طريقة تحضير بيتزا الدجاج بصلصة البوفالو

القاهرة - لايف ستايل

مقادير بيتزا الدجاج بصلصة البوفالو

- طحين : 4 اكواب (لعجينة البيتزا)

- الماء : كوب ونصف (لعجينة البيتزا)

- خميرة : 4 ملعقة صغيرة (لعجينة البيتزا)

- البيض : 1 حبة (لعجينة البيتزا)

- حليب بودرة : 4 ملاعق كبيرة (لعجينة البيتزا)

- الزيت النباتي : نصف كوب (لعجينة البيتزا)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة (لعجينة البيتزا)

- سكر : ملعقتان كبيرتان (لعجينة البيتزا)

- الزبدة : ربع كوب (مذابة / لحشوة البيتزا)

- صلصة حارة : ربع كوب (لحشوة البيتزا)

- الدجاج : كوب (مسلوق مفروم / لحشوة البيتزا)

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور / لحشوة البيتزا)

- الفليفلة الحمراء : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة تحضير بيتزا الدجاج بصلصة البوفالو 1. لتحضير عجينة البيتزا: تضاف جميع المقادير الجافة: الطحين والملح، والحليب البودرة، والخميرة، والسكر، ثم نضيف المقادير السائلة نضع البيضة، ونصف كوب من الزيت، ونحرك المقادير قليلاً باستخدام الملعقة، ثم نصب الماء الفاتر، وتعجن جيداً وتترك لمدة ساعة لتتخمر ويتضاعف حجمها. 2. لتحضير الحشوة: اخلطي الزبدة المذوبة مع الصوص الحار في وعاء. 3. مدي عجينة البيتزا ووزعي الزبدة المخلوطة مع الصوص الحار على العجين. 4. وزعي الدجاج المسلوق والمفروم وجبن الموزاريلا. Advertisements 5. أدخلي الصينية بفرن محمى مسبقا على حرارة 180 و اخبزيها من 10 – 15 دقيقة حتى تنضج. 6. حمري الوجه لمدة دقيقة حسب الرغبة. 7. قدميها ساخنة ووزعي الفلفل الأحمر على الوجه. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سندويشات كودو الدجاج

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