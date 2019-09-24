تعرفي علي طريقة تحضير رولات الدجاج بصلصة البوفالو



مقادير رولات الدجاج بصلصة البوفالو

- صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه مسلوق ومفروم مكعبات صغيرة)

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- صلصة بوفالو : نصف كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- عجينة السبرينغ رول : عبوة

- جبن موزاريلا : ثلث كوب (مبشور)

- الجزر : 2 حبة (مبشور)

- الزيت : غزير (للقلي)

طريقة تحضير رولات الدجاج بصلصة البوفالو

1. اخلطي الدجاج المسلوق مع بودرة الثوم وصلصة البوفالو جيداً.

2. سخني الزبدة على النار في مقلاة وقلبي الجزر لمدة 5 دقائق حتى يذبل ثم ازيلي المقلاة عن النار وأضيفي الدجاج المتبل وقلبي حتى تمتزج المكونات.

3. أضيفي الجبن المبشور وقلبي.

4. احشي قطع السبرينغ رول بحشوة الدجاج والصوص والجزر والجبن ولفيها على شكل رول.

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5. سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار عالية إلى أن يبدأ بالغليان.

6. أضيفي الرولات المحشوة وخففي النار وقلبيها لمدة 5 دقائق حتى تتقرمش وتصبح ذهبية.

7. ضعي رولات الدجاج في طبق على ورق المطبخ لتتخلصي من الزيت الزائد.

8. قدميها ساخنة إلى جانب صوص الرانش الجاهز حسب الرغبة.

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