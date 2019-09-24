تعرفي علي طريقة تحضير تغميسة بوفالو الدجاج

القاهرة - لايف ستايل

مقادير تغميسة بوفالو الدجاج

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومقطع مكعبات)

- الجبن الكريمي : علبتين (طري)

- صلصة الرانش الجاهزة : كوب

- صلصة بوفالو : نصف كوب (حارة)

- جبنة شيدر : كوب ونصف (مبشورة)

- الكرفس : 4 أعواد (مقطع شرائح)

طريقة تحضير تغميسة بوفالو الدجاج 1. ضعي الدجاج المقطع في مقلاة على نار متوسطة وأضيفي الصلصة الحارة البوفالو. 2. أضيفي الجبن الكريمي وصلصة الرانش وقلبي حتى يمتزج ويصبح الخليط دافئا. 3. أضيفي نصف كمية الجبن الشيدر وقلبي ثم انقلي المزيج إلى طبق الفرن. Advertisements 4. انثري باقي كمية الجبن الشيدر على وجه الطبق وغطيه وأدخليه الفرن حتى تبدأ بالغليان ويذوب الجبن. 5. انثري شرائح الكرفس على الوجه وقدميها مع الخبز المحمص. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سندويشات كودو الدجاج

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