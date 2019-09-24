شكرا لقرائتكم خبر عن دخول المدرسة في سن صغيرة يعرض الأطفال للاكتئاب بنسبة 30٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية جديدة بكلية لندن للصحة والطب أن الأطفال الذين يلتحقون بالمدرسة فى سن صغيرة هم أكثرعرضة بنسبة 30٪ للإصابة بالاكتئاب لأنهم يكافحون من أجل التركيز أو فهم الدروس أو تكوين صداقات مع أقرانهم الأكبر سناً.

وكشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية " أن العلماء حللوا سجلات لأكثر من مليون طفل من جميع أنحاء المملكة المتحدة وجاءت النتيجة أن الطلاب الأصغر سنا هم أكثرعرضةً لخطرالإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بنسبة 36٪ مقارنةً بالطلاب الأكبر سنًا في السنة، بالإضافة أنهم وأكثر عرضة بنسبة 30 ٪ لتشخيص "الإعاقة الذهنية".

لاحظ العلماء أن الأطفال في العام الدراسي نفسه يكون بعضهم البعض متباينًا تقريبًا في العمر، وتبين أن الأصغر سنًا منهم قد يجدون صعوبة في التركيز أو فهم ما يتم تدريسه أو الحفاظ على صداقات مع أقرانهم الأكبر سناً.

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وقال المؤلف الرئيسي جيريمي براون "لقد عرفنا لفترة من الوقت أن الأطفال الصغار في السنة الدراسية هم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات فرط النشاط ويميلون إلى أن يكونوا أقل كفاءة من الناحية الأكاديمية عن الأطفال الأكبر سناً"، ومع ذلك نعتقد أن هذا هو أول دليل على وجود علاقة بين العمر النسبي الأصغر سناً في السنة الدراسية وزيادة تشخيص الاكتئاب".