شكرا لقرائتكم خبر عن الهرمونات التعويضية تسبب سرطان الثدى رغم فعاليتها فى خفض الإصابة بالسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أن العلاج بالهرمونات البديلة" التعويضية"، قد يقلل من احتمالات إصابة النساء بعد انقطاع الطمث بمرض السكري، من خلال المساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم، أجريت دراسة على مجموعة من النساء اللاتي كن يستخدمن العلاج التعويضي بالهرمونات لمدة عام.



الوقاية من سرطان الثدى

كانت حالات الإصابة بالنوع الثاني من السكري أقل بنسبة 21 %، مقارنةً بالعلاج الوهمي، كما وجد العلماء أن بعض العلامات بما في ذلك حساسية الإنسولين قد تحسنت.وتشير الأبحاث إلى أن العلاج بالهرمونات البديلة قد يقلل من احتمالات إصابة النساء بعد انقطاع الطمث بمرض السكري.

يعتقد العلماء أن العلاج الشائع قد يحافظ على نسبة السكر في الدم، وبالتالي حماية ضد تطور مرض السكري من النوع 2.



الهرمونات التعويضية

وكشفت الاختبارات أنها تحسنت علامات حساسية الأنسولين والجلوكوز في الدم، منذ أن بدأت العلاج.

تأتي هذه الدراسة في خضم أزمة وطنية في أسهم العلاج التعويضي بالهرمونات، وأظهرت دراسة أُجريت في أوكسفورد أنها زادت من خطر الإصابة بسرطان الثدي بمقدار الثلث.وتشير الأبحاث إلى أن العلاج بالهرمونات البديلة قد يقلل من احتمالات إصابة النساء بعد انقطاع الطمث بمرض السكري.

ويعتقد العلماء أن العلاج الشائع قد يحافظ على نسبة السكر في الدم ، وبالتالي حماية ضد تطور مرض السكري من النوع 2.

هناك حوالي مليون امرأة في بريطانيا يلجأن إلى علاجات لعلاج انقطاع الطمث، وفقًا للمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية، يستخدم العلاج التعويضي بالهرمونات، الذي يأتي في شكل حبوب، ولاصقة والمواد الهلامية، من قبل الأغلبية.

وهو يعمل عن طريق تجديد مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون، الذي ينخفض مع اقتراب النساء من انقطاع الطمث، وبالتالي مكافحة أعراض مثل الهبات الساخنة، والتعرق الليلي.

مبادرة صحة المرأة (WHI) هي منظمة في طليعة النقاش حول فوائد ومخاطر العلاج الهرموني.

استخدمت الدراسة، التي قادها المركز الطبي لجامعة ولاية أوهايو، بيانات من دراسة سابقة أجرتها مبادرة صحة المراة "WHI "على 1.362 امرأة، كانت حالات مرض السكري من النوع 2 أقل بنسبة 21 % في مجموعة النساء اللاتي يتناولن العلاج الهرموني، الذي يتكون من مزيج من الإستروجين والبروجستين.

Advertisements

نظر الباحثون في علامات مختلفة في دم المرأة التي تم جمعها في بداية الدراسة، وبعد عام من تناول العلاج الهرموني.



هرمون الاستروجين يسبب سرطان الثدى

تسمى هذه العلامات الأيضية، وهي جزيئات تعكس الأعمال الداخلية لعملية التمثيل الغذائي للشخص.

واستفادت النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 70 و 79 عامًا بشكل كبير من العلاج الهرموني، مع تقليل الآثار عند النساء الأصغر سناً.

وقالت الدكتورة هيذر هيرش، المؤلفة الرئيسية للدراسة: من المثير للإهتمام، أننا وجدنا أن الانخفاضات كانت أكثر وضوحًا مع استخدام هرمون الاستروجين، والبروجستين من الاستروجين وحده ، هذه النتيجة توازي النتائج التي توصلت إليها مبادرة صحة المرأة " WHI "،حول تأثير العلاج الهرموني على حدوث مرض السكري من النوع 2.

سيتم تقديم النتائج خلال الاجتماع السنوي لجمعية أمريكا الشمالية لانقطاع الطمث (NAMS) في شيكاغو هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من المهم بالنسبة للأطباء أن يدركوا المخاطر والفوائد المحتملة للعلاجات بعد انقطاع الطمث، "بالنظر إلى الآثار الموهنة لمرض السكري، وزيادة حدوثه في الولايات المتحدة الأمريكية".

في حين أن العلاج الهرموني له بعض الفوائد المثبتة، مثل منع ضعف العظام، هناك مخاطر محتملة أيضًا

وأكدت الصحيفة، أن النساء اللاتي يتناولن العلاج التعويضي بالهرمونات لأكثر من عام، يكون لديهن خطر أعلى للإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء اللاتي لا يستخدمن العلاج.

وجدت دراسة أجريت في أوكسفورد في أغسطس، أن العلاج التعويضي بالهرمونات يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 عامًا، بنسبة كبيرة تصل إلى 32 %، إذا كن يستخدمن العلاج التعويضي بالهرمونات لمدة 5 سنوات على الأقل، كان الخطر أكبر مرتين بالنسبة للمرضى الذين تلقوا العلاج لمدة عشر سنوات.

وتأتي الدراسات وسط نقص في العلاج التعويضي بالهرمونات على مستوى البلاد، حيث تعرض ثلث علاجات العلاج التعويضي بالهرمونات للنقص، وخصوصا علاجين من أكثر العلامات التجارية شعبية، والتي يتم وصفها لما يصل لــ 100 ألف امرأة في السنة.