شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تمتنع عن الخضراوات 22 عاما تواجه خطر الإصابة بالعمى.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع جريدة " ديلى ميل" البريطانى تقريرا عن فتاة امتنعت عن تناول الفاكهة أو الخضراوات منذ 22 عامًا، وتخشى الآن من احتمال إصابتها بالعمى بسبب رهاب الطعام.

ووفقا للتقرير فإن الفتاة التى تبلغ من العمر 25 عاما تعانى من اضطراب تناول الطعام التقييدي (ARFID)، وهو يصيب حوالي 3 % من الناس.

وعاشت الفتاة على نظام غذائي من البيتزا والمكرونة والبطاطا وشرائح الدجاج منذ سن الثالثة، ووفقا لها فإن مجرد رؤية الفاكهة أو الخضراوات على صحنها يكفي لجعلها تتقيأ.وحذرها الأطباء من أنها الآن معرضة لفقدان رؤيتها بسبب حرمان جسمها من العناصر الغذائية الأساسية.

وقالت الفتاة : " أعاني من نقص الحديد وعلي أن أتناول أقراص لتعويض ذلك، لست متأكدة من الآثار الصحية الأخرى حتى الآن، لأنه لا يبدو أن الأطباء يتعرفون على مشاكلي كحالة طبية".

وأضافت: "الأطباء يقولون فقط في وقت ما أنني سوف أحتاج إلى تغيير نظامي الغذائي، أنا قلقة للغاية بشأن الكيفية التي سيؤثر بها علي إذا قررت إنجاب أطفال".

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الاعتلال العصبي البصري الناتج عن نقص التغذية

الاعتلال العصبي البصري التغذوي هو حالة بطيئة وغير مؤلمة ترى انخفاضًا تدريجيًا في الرؤية، حيث تتكون الأعصاب البصرية من ملايين الألياف المسئولة عن نقل المعلومات المرئية من شبكية العين إلى المخ.

عندما تتلف الألياف بسبب نقص الفيتامينات، يفقد العصب البصري قدرته على نقل الرسائل إلى المخ، ويصاحب ذلك أحيانًا خلل في الرؤية الملونة وإذا ترك دون علاج يؤدي إلى العمى الدائم.

تعتبر فيتامينات B الموجودة في الأطعمة الكاملة والخضراوات المورقة ضرورية للحفاظ على بصر جيد.