ما سرّ المذاق الشّهيّ لبطاطا ماكدونالدز؟.. تحتوى على منتجات حيوانيّة وفيها سُكّر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تختلف البطاطا المقليّة التي يتمّ تقديمها مع الوجبات في فروع مطاعم ماكدونالدز الشّهيرة، عن أيّة بطاطا أخرى تقدّم في أيّ مكان آخر.

وتتّسم بمذاق شهيّ للغاية ومحبّب للنفس بدرجة كبيرة، وهو ما جعل البعض يتساءل عن السّبب وراء ذلك. وتوجد بالفعل بعض أسرار الصّنعة –كما يقال– وراء هذا الطّعم الشّهيّ، ونبرز فيما يلي أهمّ هذه الأسرار التي تمنح بطاطس ماكدونالدز المقليّة هذا التميّز في المذاق:

- إضافة توابل اللّحم البقريّ في زيت المقلاة، وهي الحيلة التي تلجأ إليه إدارة مطاعم ماكدونالدز منذ خمسينات القرن الماضي، ومن وقتها وهي تداوم على ذلك الأمر.

- خلط البطاطا بالسّكّر والملح في مرحلة التجهيز التي تسبق عملية القلي، ومعروف دور هاتين المادتين في تحفيز الدماغ وتهيئة الإنسان لإدمان تناول أشياء بعينها.

-الاستعانة ببطاطا حقيقية كاملة، حيث يتمّ تقشيرها، غسلها ومن ثمّ إطلاقها بسرعات عالية تصل لـ 70 ميل في السّاعة عبر أنبوب مملوء بسكاكين، يُقَطِّع ويُشَكِّل البطاطا لتأخذ شكل بطاطس ماكدونالدز المُتعارف عليه، ومن ثمّ تُجَهَّز للقلي.

- الاهتمام بتقديم أصابع البطاطا المقليّة في علب مميّزة بطريقة تكون جاذبية بصريًا.

- الاستعانة بنوع زيت يعرف باسم "زيت الكانولا عالي الجودة" الذي يحتوي على أدنى مستويات من الدّهون المُشبعة في عائلة الزيوت النباتية، ولا توجد به دهون متحوّلة على الإطلاق ويمكنه البقاء لمدّة طويل في المقلاة وكلّ هذا دون التضحية بالنكهة.

Advertisements

- إضافة مُحَسِّن النكهة غلوتومات أُحاديّة الصوديوم أثناء عملية الطّهيّ.

- آلية تقطيع شرائح البطاطا لتكون رفيعة الحجم وجيدة القوام والهشاشة في الأخير.

- خبرة تصنيع البطاطا بتلك الاحترافية تعود كذلك لعنصر الممارسة لعقود، ولكونها واحدة من أقدم عناصر قائمة الطعام الأصلية التي تقدَّم في سلسلة فروع ماكدونالدز.

- اكتساب البطاطا شهرة واسعة في قائمة الطعام ما جعلها محور اهتمام الزبائن دومًا.