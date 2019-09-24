تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الخيار على الطريقة الآسيوية للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الخيار على الطريقة الآسيوية للرجيم

- خيار : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع دوائر رفيعة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الخل الأحمر : ثلث كوب

- سكر : نصف ملعقة صغيرة

- زيت السمسم : 2 ملعقة صغيرة

- الكزبرة : 2 ملعقة كبيرة (طازجة ومفرومة)

- البصل الأخضر : عود (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

- السمسم : ملعقة كبيرة (محمص)

- شطة مجروشة : ربع ملعقة صغيرة

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طريقة تحضير سلطة الخيار على الطريقة الآسيوية للرجيم اخلطي الخيار مع الملح في طبق واتركيه جانباً.

اخلطي الخل والسكر وزيت السمسم والكزبرة والبصل الأخضر والثوم والزنجبيل في طبق.

وزعي المزيج فوق الخيار.

وزعي السمسم والشطة المجروشة فوق السلطة وقدميها. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة- لتونة بالبصل والمايونيز

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