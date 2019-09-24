القاهرة - لايف ستايل
مقادير جمبري مقلي بالبهارات من المطبخ الآسيوي
- القريدس : 100 غراماً
- طحين : 100 غراماً (طحين التابيوكا)
- الزيت : 300 ميلليلترا (للقلي)
- زيت السمسم : 5 ملليلترات
- المايونيز : 100 غراماً
- مسحوق الواسابي : 5 غرام
- العسل : 30 ملليلتراً
- مانغو : 40 غراماً
- الفلفل الأحمر : 10 غم
- الكزبرة : 5 غرام (طازجة)
- شيسو كريس : 5 غرام (للتتبيلة)
طريقة تحضير جمبري مقلي بالبهارات من المطبخ الآسيوي
1. ننقع القريدس مع الملح، البهار، الفلفل الأحمر و زيت السمسم. نضع طحين التابيوكا على القريدس ثم نغليه في الفرن.
2. يمزج المايونيز مع طحين الواسابي والعسل للحصول على مايونيز الواسابي.
3. نقطع المانجو، الفلفل الأحمر، الكزبرة إلى قطع صغيرة ومزجهم مع بعض.
4. للتطبيق على الصحن، نضع صلصة الواسابي وصلصة المانجو فوق القريدس.
5. بعد التطبيق نضع شيسو كريس للزينة.
قد يهمك ايضاً:
تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة- لتونة بالبصل والمايونيز
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة تحضير جمبري مقلي بالبهارات من المطبخ الآسيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.