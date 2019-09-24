تعرفي علي طريقة تحضير جمبري مقلي بالبهارات من المطبخ الآسيوي



مقادير جمبري مقلي بالبهارات من المطبخ الآسيوي

- القريدس : 100 غراماً

- طحين : 100 غراماً (طحين التابيوكا)

- الزيت : 300 ميلليلترا (للقلي)

- زيت السمسم : 5 ملليلترات

- المايونيز : 100 غراماً

- مسحوق الواسابي : 5 غرام

- العسل : 30 ملليلتراً

- مانغو : 40 غراماً

- الفلفل الأحمر : 10 غم

- الكزبرة : 5 غرام (طازجة)

- شيسو كريس : 5 غرام (للتتبيلة)

طريقة تحضير جمبري مقلي بالبهارات من المطبخ الآسيوي

1. ننقع القريدس مع الملح، البهار، الفلفل الأحمر و زيت السمسم. نضع طحين التابيوكا على القريدس ثم نغليه في الفرن.

2. يمزج المايونيز مع طحين الواسابي والعسل للحصول على مايونيز الواسابي.

3. نقطع المانجو، الفلفل الأحمر، الكزبرة إلى قطع صغيرة ومزجهم مع بعض.

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4. للتطبيق على الصحن، نضع صلصة الواسابي وصلصة المانجو فوق القريدس.

5. بعد التطبيق نضع شيسو كريس للزينة.

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