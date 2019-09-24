القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الخيار على الطريقة التايلندية

- خيار : 5 حبات (كبير الحجم / مقشر ومقطع شرائح)

- ملح : ملعقة صغيرة

- خل الأرز : نصف كوب

- سكر : نصف كوب

- فلفل أخضر حار : 2 حبة (مفروم)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- الفول السوداني : نصف كوب (مفروم خشن)

طريقة تحضير سلطة الخيار على الطريقة التايلندية 1. ضعي الخيار المقطع في طبق وتبليه بالملح واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ينزل ماؤه. 2. اغسلي الخيار بالماء البارد وصفيه. 3. اخلطي السكر والخل في وعاء حتى يذوب السكر تماما. 4. ضعي الخيار في طبق التقديم ووزعي خليط السكر والخل فوقه. Advertisements 5. وزعي الفلفل الحار والكزبرة عليه. 6. زيني الوجه بالفول السوداني وقدميه. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة- لتونة بالبصل والمايونيز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الخيار على الطريقة التايلندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.