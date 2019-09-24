القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الخيار مع الأفوكادو

- خيار : 2 حبة (مفروم مكعبات)

- الأفوكادو : 2 حبة (مقطع مكعبات)

- كزبرة خضراء : 4 ملاعق كبيرة (مفرومة)

- الثوم : فص (مهروس)

- البصل الأخضر : عود (مفروم)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 1 حبة طريقة تحضير سلطة الخيار مع الأفوكادو 1. ضعي الخيار والأفوكادو المفروم والبصل الأخضر والكزبرة في وعاء واخلطي. 2. اخلطي عصير الليمون مع الثوم والملح والفلفل الأسود. Advertisements 3. أضيفي خليط عصير الليمون للسلطة وقلبي وقدميها. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة- لتونة بالبصل والمايونيز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الخيار مع الأفوكادو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.