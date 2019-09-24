تعرفي علي طريقة تحضير سلطة الخيار بالشبت والبصل

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الخيار بالشبت والبصل

- خيار : 2 حبة

- الشبت : ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الخل : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم) طريقة تحضير سلطة الخيار بالشبت والبصل قطعي الخيار إلى دوائر رفيعة وضعيه في طبق.

أضيفي البصل.

اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والخل والملح والشبت في طبق جيداً.

وزعي المزيج فوق الخيار والبصل وقلبي وقدميها. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة- لتونة بالبصل والمايونيز

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