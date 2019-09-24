شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية طفلك من النزلات الشعبية.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة للتغيرات المتواجدة في الطقس، يزداد فرص الإصابة بالأمراض المناعية وخاصة عند الأطفال، فتكون فرص الإصابة بنزلات الشعبية شديد للغاية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل وأهم النصائح للوقاية منها، وذلك وفقا لموقع " verywellhealth".

نزلات الشعب الهوائية تعد من الأمور الصعبة التي يصاب بها الكبار والصغار، وهناك العديد من النصائح الهامة التي تقلل فرص الإصابة بها.

وعن أعراض النزلات الشعبية، أوضح التقرير أنها تكون شبيه إلي حد ما بنزلات البرد الشديدة، فنجد أن المصاب يعاني من الرشح، وارتفاع في حرارة الجسم، وسعال شديد، والتهاب في الحلق واحتقان عند الصدر.

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وقدم التقرير بعض النصائح الطبية الهامة التي تساعد في الحفاظ علي صحة الأطفال والكبار من التعرض للإصابة بالنزلات الشعبية الشديدة، ومنها:

- على الأمر الاهتمام بإعطاء طفلها تطعيم الإنفلونزا، لأنها يساعد في تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، ويقلل فرص الإصابة.

- على الأم الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، فيجب عليها إعطاء الطفل بعض الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، والعصائر الطازجة، والخضروات، لأنها ميعها أطعمة هامة لصحتك وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير.

- ملعقة من العسل علي الريق تساهم في تقوية الجهاز المناعي للجسم، وتعمل علي التقليل من فرص الإصابة مرة أخرى.