شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مرض التهاب اللفافة الناخرة "آكل لحوم البشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البكتيريا لها أنواع خطيرة قد تصيب الإنسان وتسبب له مشاكل صحية تصل إلى الوفاة، وتنتقل العدوى بها بسبب الممارسات الخاطئة أو سوء النظافة، خاصة فى صالونات الحلاقة وأدوات المانيكير والباديكير، ومن بين هذه الأمراض التهاب اللفافة الناخر.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية" التهاب اللفافة الناخر المعروف أكثر باسم "مرض أكل اللحم" هو عدوى بكتيرية نادرة، ويشير مصطلح "النخر" إلى شيء يؤدي إلى موت أنسجة الجسم، ويمكن أن تؤدي العدوى إلى تدمير الجلد والعضلات والدهون.

يتطور المرض عندما تدخل البكتيريا إلى الجسم ، غالبًا من خلال قشط أو كشط بسيط عندما تتكاثر البكتيريا تطلق السموم التي تقتل الأنسجة وتقطع تدفق الدم إلى المنطقة، نظرًا لأنها شديدة الضراوة ، تنتشر البكتيريا بسرعة في جميع أنحاء الجسم.

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تشمل الأعراض كتلًا صغيرة أو حمراء أو نتوءات على الجلد وكدمات سريعة الانتشار والتعرق وقشعريرة وحمى وغثيان، فشل الجهاز والصدمة هي أيضا مضاعفات شائعة.





يجب أن يعالج المصابون على الفور لمنع الوفاة ، وعادة ما يتم إعطاؤهم مضادات حيوية قوية وجراحة لإزالة الأنسجة الميتة. قد يصبح البتر ضروريًا إذا انتشر المرض من خلال الذراع أو الساق.

قد يخضع المرضى لطعوم جلدية بعد إزالة العدوى، للمساعدة في عملية الشفاء أو لأسباب جمالية.