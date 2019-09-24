شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في جسمك عند تناول مشروب الكركم على الريق؟..اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكركم يعد من النباتات المفيدة لجسم الإنسان، ويستخدم في الطهي فهو له طعم مميزومفيد لجسم الإنسان، ونجد أن البعض يضيف ملعقة منه علي كوب الحليب ويتناوله والهدف هو الحصول علي فوائد الكركم علي الجسم، وأيضا نجد البعض بدلا من تناوله في الطهي إلا أنه يتناول كمشروب علي الريق بديلا للقهوة والشاي، والهدف أيضا الحصول علي فوائده العديدة.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول مشروب الكركم علي الريق، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها التالي:

- تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من تعرضه للإرتفاع.

- يحتوي الكركم علي نسبة عالية من الحديد وهذا يجعله من المشروبات الهامة للأشخاص الذين يعانون من الأنيميا لأنه يرفع نسبة الهيموجلوبين في الدم.

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- يزيد من قدرة وعمل الجهاز الهضمي للإنسان، فتناولك له يوميا يقلل من الإصابة بالإمساك أو الإسهال، كما أنه يحسن من عمل المعدة والهضم.

- يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة المميزة التي تقلل من فرص الإصابة بمرض السرطان.

- يعمل علي تنظيم الجسم، والحد من التعرض لترسب السموم في الجسم، فهو من المشروبات التي تحميك من التعرض لمشاكل في الكبد ايضا.

- للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل عند تناول لمشروب الكركم علي الريق فأنت بهذه الطريقة تقلل من حدة الشعور بالألم.

- يعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم، والحد من تعرضه للارتفاع.

- يقلل فرص الإصابة بالأمراض المناعية، لأنه من المشروبات التي ترفع الجهاز المناعي بشكل كبير.