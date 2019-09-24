شكرا لقرائتكم خبر عن السيدات أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة اعتلال القلب.. اعرفى السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأشخاص يرددون مقولة "قلبى مكسور" عند التعرض لموقف محزن أو مشكلة عاطفية، وأثبتت الأبحاث أنها ليست مجرد مقولة تعبر عن حالة فقط ولكنها حالة صحية خطيرة تسمى "متلازمة القلب المكسورة"، والمعروفة طبياً باسم اعتلال عضلة القلب الناجم عن الإجهاد أو عندما يفشل القلب بسبب الضغط الشديد.

وعادة يكون سبب تلك الحالة حدث عاطفي مثل وفاة أحد أفراد الأسرة، وهي أكثر شيوعًا بين النساء من الرجال، وتسبب تلك المتلازمة تضخّم جزء من القلب مؤقتًا مما يمنع العضو من ضخ الدم بشكل صحيح، يمكن أن يسبب ذلك موت الشخص.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على الرغم من أن متلازمة القلب المكسورة لا تسببها الأمراض فهي غير مرتبطة بالشرايين المسدودة أو ارتفاع ضغط الدم، ويُعتقد أنها قادرة على إحداث أضرار طويلة الأمد بإضعاف القلب والتأثير على حركة ضخ الدم، حيث ان المرضى الذين يصابون بهذه الحالة يعانون بشكل عام من أعراض ألم الصدر أو ضيق التنفس.

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وفي الغالبية العظمى من الحالات تتعافى وظيفة عضلة القلب في غضون أسابيع قليلة، لأنها حالة نادرة بشكل عام، في أغلب الأحيان يصيب الأشخاص في الخمسينيات أو الستينيات من العمر، على الرغم من أنه شوهد في الفئات العمرية الأخرى.