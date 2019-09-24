طفلة تؤكد لقادة العالم في قمة المناخ أنهم قضوا على طفولتها بأحاديثهم الفارغة

ستوكهولم - لايف ستايل
"لقد قضيتم على طفولتي بأحاديثكم الفارغة" بهذه الكلمات توجهت الطفلة السويدية غريتا تونبرغ ذات 16 عاماً إلى زعماء نحو 60 دولة، الاثنين، مجتمعين في قمة المناخ في مدينة نيويورك، منتقدة تقصيرهم في العمل على الحد من التغير المناخي.
وتابعت غريتا "إلا أني لا زلت طفلة محظوظة. هناك أناس يموتون، نظامنا البيئي ينهار، ونواجه مخاطر انقراض جماعي، فيما تتحدثون أنتم عن المال والنمو الاقتصادي. ما هذه الجرأة؟".
وجاء كلام غريتا في كلمة ألقتها في افتتاح أعمال القمة، وبدأت كلامها بسؤال قادة العالم عن سبب تركها مدرستها ووجودها الآن في نيويورك "كان يتوجب عليّ ألا أكون هنا (في نيويورك)، بل في مدرستي وراء المحيط. بأيّ جرأة تطالبوننا أنتم بالأمل؟".
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وحظيت كلمة غريتا بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تعتبر رمزاً للناشطين في مجال البيئة، وكان ثلاثة نواب نرويجيين قد رشحوا غريتا لجائزة نوبل للسلام كتقدير للجهود التي تبذلها في قيادة الشباب للتصدي للتغير المناخي.
واختتمت غريتا كلمتها، بحسب الأناضول، بالقول "إنكم تتسببون في خيبة أمل لنا، إلا أن الشباب باتوا يدركون خيانتكم للبيئة".
وتأتي هذه القمة الخاصة بعد أيام من خروج ملايين الشباب في احتجاجات في عدة مدن عالمية للمطالبة بإجراءات عاجلة بخصوص تغير المناخ، وحذر الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو غوتيريس" الحكومات بأنه سيتعين عليها تقديم خطط عمل لتكون مؤهلة للتحدث في القمة التي تهدف إلى تعزيز اتفاقية باريس الموقعة عام 2015 لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
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