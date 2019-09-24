الأميرة ريما تشارك السعوديين في أميركا فرحة اليوم الوطني الـ 89 للملكة

احتفلت السفارة السعودية في واشنطن باليوم الوطني السعودي الـ89، بحضور سفيرة خادم الحرمين في أميركا الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وأقيم الاحتفال في أكاديمية الملك عبدالله بـ"هيرندون فيرجينيا"، بمشاركة عدد من السعوديين المبتعثين للدراسة في أميركا وعائلاتهم.

وشهد الاحتفال بعض العروض الشعبية والفلكلورية التي مثلت عدداً من مناطق المملكة.

كما أقيمت مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بهذه المناسبة.

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وقالت الأميرة ريما في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "يعانق السعوديون تاريخهم الثري في كل مكان مع الاحتفال بالخطوات القوية لمجتمعهم إلى الأمام".

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