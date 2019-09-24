قائمة أطعمة يجب إضافتها للنظام الغذائي لمنع الشيخوخة وإطالة العمر

لندن - لايف ستايل
وجد الباحثون بعد دراسة النظام الغذائي للمعمرين أن إطالة العمر تعتمد على تناول المنتجات التي تحتوي على مضادات للأكسدة، وقالوا إن الشاي الأخضر يحتوي على أكبر كمية مضادات للأكسدة، وينصح بشربه كل يوم، لأنه عامل مساعد لعمليات الأيض، بالإضافة إلى ذلك يحتوي التمر على 23 نوعا من الحموض الأمينية بما في ذلك التربتوفان، المسؤول عن المزاج الجيد والصحة النفسية.
تبيّن أيضا أن نبق البحر مفيد جدا لاحتوائه نسبة كبيرة من فيتامين (أ)، والذي يشارك في عمليات تجديد البشرة، ومن الضروري تناول العنب البري والطماطم للحفاظ على الشباب، كما يحتوي التوت الأزرق على المنغنيز الذي يمنع تطور الخلايا السرطانية ويقي من هشاشة العظام.
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