شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الحالة الـ 9 في أمريكا بسبب تدخين السجائر الإلكترونية ومرض الرئة الغامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليوم وفاة الحالة التاسعة لشخص أمريكي فى الخمسينيات من عمره وفقا لموقع " ديلى ميل" نتيجة تدخين السجائر الإلكترونية وإصابته بمرض الرئة الغامض الذى تسبب فى وفاة 8 أشخاص فى وقت سابق بسبب الـ Vaping".

ووفقا للتقرير فأنه يشتبه في أن أسيتات فيتامين E هو السبب المحتمل للمرض الغامض، قد تعمل هذه المادة الكيميائية مثل الشحوم في الرئتين، مما يؤدي إلى إتلاف الحويصلات الصغيرة التي تمتلئ بالهواء.

لا تزال مراكز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء (FDA) ومسئولى الصحة بولاية تكساس الأمريكية يحققون في مدى تأثير السجائر الإلكترونية على الأمراض.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إنه تم الإبلاغ عن 530 حالة مؤكدة ومحتملة في 38 ولاية في الولايات المتحدة، ارتفاعًا من 380 حالة قبل أسبوع، وأشار التقرير أن هذه الأمراض المرتبطة بالتبخر تؤثر على الأمريكيين من جميع الأعمار، ولكنها أكثر شيوعًا بين الشباب الذين لا يتعرضون عادةً لأمراض الرئة.

ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا 67 % من الحالات، بينما تقل أعمار 16 % من ضحايا مرض الأبخرة عن 18 عامًا، وفي معظم هذه الحالات ، إن لم يكن ، جميعها ما يبدأ بضيق التنفس وألم في الصدر يتطور إلى السعال والقيء والتعب والإسهال والحمى وإنقاص الوزن، ولكن في بعض الأحيان يجب وضعها على أجهزة التنفس الصناعى، في غيبوبة مستحثة طبيا أو ما هو أسوأ.

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وأشار مسئولو مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن العديد من وليس كل الحالات التي تم الإبلاغ عنها والمؤكدة تتعلق بكل من المادة الكيميائية ذات التأثير النفساني في الماريجوانا و vaping بسبب النيكوتين.

أخبرت الصحة العامة في إنجلترا أن الوفيات في أمريكا يجب ألا تمنع البريطانيين من استخدام المنتجات في المملكة المتحدة.

وقال مارتن دوكرل، مسئول مكافحة التبغ : "لا يتوفر تحقيق كامل بعد، لكن المؤشرات تدل على أن حالات الولايات المتحدة قد تم ربطها بأشخاص يستخدمون سائل تبخير غير قانوني تم شراؤه في الشوارع أو محلي الصنع، وبعضهم يحتوي على منتجات الحشيش".

ولكن تبقى نصيحة "الصحة العامة في إنجلترا" أن السجائر الإلكترونية تحمل نسبة ضئيلة من خطر التدخين، لأن استخدام السيجارة الإلكترونية المحتوية على النيكوتين يجعل من المرجح أن يتخلى شخص ما بنجاح أكبر على السجائر العادية من الاعتماد على قوة الإرادة وحدها، كما وجدت 3 دراسات هذا العام أنها ضعف فعالية العلاج ببدائل النيكوتين وحدها.

وأضاف مسئول مكافحة التبغ: "لكن من المهم استخدام السوائل الإلكترونية الخاضعة للتنظيم في المملكة المتحدة وعدم المخاطرة أبدًا بإفساد السوائل الإلكترونية المنزلية أو غير المشروعة أو إضافة مواد عليها غير معلومة."