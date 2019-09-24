حمية «داش» تحد من زيادة الوزن أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - أفادت دراسة أميركية حديثة، أن اتباع السيدات الحوامل لحمية غذائية تعرف باسم «داش»، يمكن أن يحد من زيادة أوزانهن، ويقي أطفالهن من خطر الإصابة بالسمنة خلال مرحلة الطفولة. وأوضح الباحثون أن زيادة الوزن أثناء الحمل، يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة للأم والطفل، منها: السكري، ارتفاع ضغط الدم والعيوب الخلقية، لافتين إلى أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانين من زيادة الوزن خلال الحمل معرضون بنسبة 50 في المائة لزيادة الوزن، وترتفع النسبة إلى 70 في المائة إذا كان كلا الوالدين يعانيان من السمنة.

حمية «داش»

للوصول إلى نتائج الدراسة، اختبر الباحثون فاعلية النظام الغذائي المعروف باسم حمية «داش» Dash Diet في الحد من الوزن الزائد خلال الحمل التي ترتكز على تناول الفواكه، الخضراوات، الحبوب الكاملة، البروتين الخالي الدهون، والأطعمة المنخفضة الدسم، فيما تحث على تجنب الأطعمة العالية السعرات والغنية بالدهون، الحلوى واللحوم الحمراء وعلى تخفيض كمية الملح في الطعام. ووجد الباحثون أن اتباع «داش» أثناء الحمل خفض وزن الحوامل بمقدار خمسة أرطال، مقارنة بالمجموعة الثانية.

وعن القيمة الغذائية لهذه الحمية، اعتبر الباحثون أن «داش» التي يتبعها عادة الأشخاص للحد من ضغط الدم المرتفع، مناسبة بشكل مثالي للحمل، حيث توفر للمرأة الحامل عناصر غذائية مهمة، مثل الكالسيوم، البوتاسيوم والبروتينات وتحد من تناول الملح والسكر والدهون المشبعة التي تضر بالحوامل.

وللحد من زيادة الوزن أيضاً، نصح الباحثون السيدات الحوامل بالمشي 30 دقيقة على الأقل يومياً والنوم من 7 إلى 9 ساعات ليلاً، لأن قلة النوم تعيق عملية التمثيل الغذائي وتسهم في زيادة الوزن.

من جهته، الدكتور «خالد يوسف» استشاري التغذية وعلاج السمنة والنحافة، أوضح أن هذه الحمية التي تقوم على 2000 سعرة حرارية في اليوم تعتبر معدلاً جيداً للمرأة الحامل، وهذ الجدول المرفق عن الأطعمة وعدد الحصص منها.

Advertisements

جدول وحصص حمية «داش»

الحبوب ومنتجات الحبوب: 7 – 8 حصص في اليوم.

الخضراوات: 4 – 5 حصص في اليوم.

الفواكه: 4 – 5 حصص في اليوم.

منتجات الألبان القليلة أو المنزوعة الدسم: 2 – 3 حصص في اليوم.

اللحوم، الدواجن والأسماك: حصتان أو أقل في اليوم.

البقول والمكسرات: 4 – 5 حصص في اليوم.

الدهون، الزيوت وتوابل السلطة: 203 حصص في اليوم.

الحلويات والأكل بين الوجبات: 5 حصص في الأسبوع.

مثال على حصة واحدة