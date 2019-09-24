كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - هل أنت حائرة ماذا تهدين صديقتك أو قريبتك بمناسبة مولودتها الجديدة؟ اخترنا لك أفكار هدايا مواليد بنات جديدة ومبتكرة لتساعدك على الاختيار.

فكري بما هو جديد ومبتكر وحاولي الابتعاد عما هو متداول من هدايا الذهب أو الملابس والعطور. بعض الهدايا البسيطة قد تكون مفيدة ومؤثرة جداً، إن اخترتها بعناية أفكار هدايا بنات 1. اطار يحمل صورة المولودة وتفاصيل الولادة كاليوم والوزن. 2. اطار لوحة تحمل الحرف الأول من اسم المولودة بعمل يدوي مميز. 3. سلة وردية تحتوي على المستلزمات الأساسية للمولودة. 4. سلة وردية تحتوي على هدايا منوعة وألعاب للمولودة. 5.الحرف الأول مع الاسم ومعلومات عن ولادة المولودة بعمل فني يعلق على الحائط. 6. قماط وغطاء رأس مميز. Advertisements 7. مخدة كبيرة بتصميم مميز لنوم ولعب المولودة خلال النهار. 8. بطانية لتصوير مراحل تطور المولودة شهريا خلال العام الأول من عمرها. 9. روب نوم للأم والمولودة من نفس التصميم. 10. روب نوم للأم والمولودة من نفس التصميم. 11. بعض المستلزمات المصنوعة من المواد العضوية الصحية والغير مضرة للبيئة. 12. زجاجات حليب بمزينة بأحجار سواروفيسكي. 13. لوحة تحمل طبع القدم واليد للمولودة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفكار هدايا مواليد بنات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.