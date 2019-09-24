رجيم سريع لإنقاص الوزن في شهر

السمنة أو الوزن الزائد، من أكثر الأمور التي تقلق صاحبتها وتشعرها بعدم الثقة والرضا عن النفس، حيث يصبح الجسم غير متناسق، وتظهر تكتلات دهنية في مناطق معينة بالجسم، كلها أمور مزعجة لا ترغب المرأة بالاستمرار فيها، لذا علينا أخذ القرار واستحضار الإرادة؛ حتى نستطيع التخلص من هاجس الجسم الممتلئ؛ لنتمتع بجسم مثالي ورشيق خالٍ من أي دهون زائدة، لذلك سوف نقدم في السطور التالية رجيم سريع لمدة اسبوع ، قد تكون قاسية، لكنها سريعة المفعول، تعرفي على هذا النوع من الأنظمة.

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اليوم الأول:



وجبة الإفطار: يجب بدء اليوم بتناول كوبين من الماء، بجانب كوب من القهوة أو الشاي بدون سكر.

وجبة الغداء: قطعة من اللحم بحجم كف اليد، ويفضل أن تكون مسلوقة أو مشوية، بجانب طبق من السلطة، بدون أي مادة دهنية أو بزيت الزيتون.

وجبة العشاء: تناول طبق من السلطة فقط.

اليوم الثاني:



وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب الشاي الأخضر.

وجبة الغداء: 2 بيضة مسلوقة بجانب طبق سلطة.

وجبة العشاء: طبق سلطة.

اليوم الثالث:



وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب بيضة مسلوقة.

وجبة الغداء: ربع دجاجة خالية من الجلد ومشوية بجانب طبق سلطة.

وجبة العشاء: تناول حبتين من الخيار.

اليوم الرابع:



وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء مع ثمرة فاكهة (التفاح أو الكمثرى).

وجبة الغداء: تناول شريحة من اللحم المشوي بجانب طبق سلطة.

وجبة العشاء: زبادي بالليمون.

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اليوم الخامس:



وجبة الإفطار: تناول 2 بيضة مسلوقة مع كوب من القهوة أو الشاي.

وجبة الغداء: تناول سمكة مشوية مع طبق السلطة أو سلطة بابا غنوج.

وجبة العشاء: تناول كوب حليب خالي الدسم مع ثمرة فاكهة.

اليوم السادس:



وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب ثمرة فاكهة.

وجبة الغداء: تناول طبق من السلطة والزبادي الخالي من الدسم.

وجبة العشاء: تناول قطعة من مثلثات الجبن مع الخس أو البطيخ.

اليوم السابع:



وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب كوب القهوة أو الشاي.

وجبة الغداء: تناول علبة تونة خالية من الزيت والماء بجانب طبق سلطة.

وجبة العشاء: تناول ثمرة فاكهة.

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