شكرا لقرائتكم خبر عن جرثومة المعدة مرض يجب علاجه فورا حتى لا يتحول لسرطان المعدة..أعرف أكتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بجرثومة المعدة، يتطلب التعامل معها بصورة سريعة حتى لا تتفاقم المشكلة وتتعقد التي يمكن أن تصل إلي سرطان المعدة ، ومن أهم أعراض المرض ألم شديد في البطن، وعدم القدرة علي تناول الطعام بالشكل الطبيعي، وخلال الأسطر القادمة نتعرف علي باقي أعراض وأسباب الإصابة بالجرثومة المعدة، وذلك وفقا لموقع " medicine health ".

جرثومة المعدة هي بكتيريا ذات الشكل الحلزوني، ويصاب بها الشخص من خلال طعام ملوث أو لعاب شخص مصاب بها، وتعيش هذه الجرثومة داخل معدة الشخص لسنوات عديدة دون أعراض واضحة للإصابة بها.

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وعن أعراض الإصابة بجرثومة المعدة أوضح التقرير أنها تكون عن طريق الشعور بالغثيان والقيء، عدم الرغبة علي تناول الطعام، وحرقان شديد في المعدة يصاحبه ألم يصعب تحمله، وإنتفاخ واضح في المعدة، الحموضة وارتجاع المريء، وضيق في التنفس، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان في ظهور الدم في البراز، مع فقدان واضح للوزن.

ويتسبب إهمال علاج جرثومة المعدة إلي إصابة الشخص بالأنيميا الحادة، وقرحة المعدة وسرطان المعدة، والالتهاب المعوي والنزيف الداخي، ولذا عليك توخي الحذر.

ويكون العلاج بعض الأدوية التي تحتوي عل مضادات حيوية، ويصاحبها بعض الأدوية المطهرة، مع ضرورة تناول الأطعمة الخفيفة والصحية.