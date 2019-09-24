شكرا لقرائتكم خبر عن مضادات الاكتئاب قد لا تحسن الوضع..الآمان والإطمئنان الأفضل للحالة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت أبحاث حديثة إلى أن مضادات الاكتئاب قد تخفف من القلق بشكل أفضل مما تقلل من أعراض الاكتئاب.

وأظهرت دراسة، نشرت فى مجلة "لانسيت"الطبية، أن عقار"سيرترالين" ، أحد أكثر مضادات الاكتئاب شيوعًا، وجد أنه يقلل من القلق لدى المصابين بالاكتئاب.

وقالت الدكتورة"جيمانا لويس"، الباحثة فى جامعة "كوليدج" فى بريطانيا :" نأمل أن نلقى الضوء على كيفية عمل مضادات الاكتئاب، لأنها قد تؤثر بشكل أساسى على أعراض القلق مثل العصبية والقلق والتوتر، وتستغرق وقتًا أطول للتأثير على أعراض الاكتئاب".

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وشملت الدراسة 653 شخصًا فى بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 18 و 74 عامًا والذين خضعوا لجراحة من طبيب عام، وتم تشخيص حوالى 54 % من المرضى على أنهم مكتئبون، بينما عانى 46 % من القلق، وأبلغ المرضى عن أعراض الاكتئاب التى تراوحت بين خفيفة إلى معتدلة خلال العامين السابقين.



الاكتئاب

وتم إعطاء نصف المرضى تقريبًا 50 كبسولة ملليجرام من سيرترالين لمدة أسبوع ، ثم كبسولتين يوميًا لمدة تصل إلى 11 أسبوعًا، وأعطيت مجموعة أخرى الدواء الوهمى على نفس الجدول.

ووجد الباحثون أن عقار"سيرترالين" لم يكن له أى تأثير على أعراض الاكتئاب خلال ستة أسابيع، ولم يكن له سوى تأثير خفيف خلال 12 أسبوعًا.. وكان للدواء تأثير أقوى بكثير ، على الحالة النفسية العامة للمرضى.