شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم العمر أحد أسباب الإصابة بدوالي الساقين والان مع التفاصيل

قال الدكتور حسين علوان، جراح الأوعية الدموية في مصر، إن تقدم العمر من أسباب الإصابة بدوالي الساقين، وتظهر غالبا في سن ما بين 30 إلى 70 عاما، ويزداد خطر الإصابة بها مع التقدم في العمر.

وأضاف أن الشيخوخة تسبب تآكل وتمزق الصمامات في الأوردة، والتي تساعد على تنظيم تدفق الدم.

وأشار إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بدوالي الساقين من الرجال، بسبب التغيرات الهرمونية خلال الحمل، وفترة ما قبل الحيض وفي فترة سن اليأس (بعد انقطاع الحيض).

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وأوضح أن عدة عوامل أخرى تزيد من فرص الإصابة بدوالي الساقين، ومنها العوامل الوراثية، والسمنة الزائدة لأن الوزن الزائد يشكل ضغطا إضافيا على الأوردة، والوقوف لفترات طويلة، لأن تدفق الدم يكون أقل كفاءة عند البقاء في الوضعية نفسها لفترة طويلة.

وأوضح أن من أعراض دوالي الساقين الأكثر شيوعا: انتفاخ الوريد وظهوره باللون الأزرق، والشعور بثقل الرجل خاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية، ونزف المنطقة لفترة أطول من المعتاد في حال تعرضها للجروح أو الضرر.

وقال إن الأعراض تشمل أيضا انتفاخ الكاحلين، وتغير لون الجلد للون البني أو الأزرق، والشعور بتقلصات عند الوقوف فجأة، وتوسع الشعيرات الدموية في الساق المصابة، بتسبب ظهور لأوردة عنكبوتية.

وأشار علوان إلى أهم إجراءات الوقاية من دوالي الساقين تشمل: عدم الوقوف لفترات طويلة، وإنقاص الوزن، وعدم تناول أقراص منع الحمل لفترة طويلة، وارتداء الجوارب الطبية.