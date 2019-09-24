شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب أزيز الصدر لمرضى الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ موسم الخريف والذى يمتاز بانتشار العدوى وكثرة نوبات الحساسية والربو، خاصة عند الأطفال، وصفير الصدر والأزيز، ويصاب جميع الأطفال الذين يعانون من نوبات الأزيز بالربو، ولا يعانى جميع الأطفال المصابين بالربو من الأزيز.

ووفقا لموقع "mayoclinic" فـالأزيز عبارة عن صوت صفير يصدر أثناء التنفس، وتحدث نتيجة لأى عدوى في أسفل الجهاز التنفسي مثل الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) وأحيانًا تسبب نوبات الاختناق والأزيز، وفى حالات أخرى يمكن أن ينتج الأزيز عن تشوه هيكلي في بنية المجاري الهوائية لدى الطفل أو نتيجة إحدى المشكلات فى الأحبال الصوتية.

ويعتبر الأزيز علامة تقليدية على الربو خاصة الأزيز المتكرر، ويمكن أن تتضمن العلامات والأعراض الأخرى لحالات الربو عند الأطفال هى ضيق النفس، ضيق الصدر أو ألم به، السعال أثناء الليل، وهناك أطفال يصابون بالأزيز أو السعال خلال مواسم انتشار حبوب اللقاح.

Advertisements

كما تزداد مخاطر إصابة الطفل بالربو نتيجة لتفاعلات حساسية مثل الإكزيما أو حساسية الطعام، أو إذا أصيب أحد أفراد العائلة بالربو أو تفاعلات الحساسية من قبل.

والربو هو تضييق فى الممرات الهوائية بالرئتين، ويتميز بـ3 مشاكل في مجرى الهواء، هى الانسداد العكسى، زيادة رد فعل الشعب الهوائية على المحفزات المختلفة، والالتهابات.

ويمكن أن يتطور الربو فى أى عمر، وعلى الرغم من أنه أكثر شيوعًا عند الأطفال والمراهقين إلا أنه يصاب بعض الناس بالربو لأول مرة عندما يكونون أكبر سناً، والوراثة تشكل عامل خطر للإصابة بالربو، فإذا كان لديك أحد أفراد العائلة مصاباً بالربو أو الحساسية فأنت عرضة للإصابة بالربو.