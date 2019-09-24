سرقة مجوهرات بـ353 ألف دولار من برج ترامب

تحقق الشرطة الأمريكية في بلاغات بشأن حوادث سرقة مجوهرات تبلغ قيمتها 353 ألف دولار من سكان برج ترامب وسط حي مانهاتن في مدينة نيويورك.



وقالت الشرطة إن المجوهرات سُرقت من داخل شقتين في المبنى، حيث يمتلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شقة علوية ثلاثية الطوابق، حسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأبلغت امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا الشرطة أن سوارها الماسي بقيمة 117 ألف دولار قد سُرق، وأُخذ من شقتها في الطابق الـ59 بعد أن غادرت لقضاء عطلة في 3 سبتمبر/أيلول الجاري.

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وأبلغت امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا عن فقدان 5 قطع قيمتها نحو 236 ألف دولار، تشمل سوارا ماسيا وخاتما وقلادة وسوارا، جميعها مرصعة بالألماس والياقوت، وزوج من الأقراط المرصعة بالألماس والزمرد، سُرقت من درج في خزانة ملابسها في الطابق الـ42.

وأشارت تقارير الشرطة إلى أن المقتنيات اختفت في الفترة بين 21 يونيو/حزيران و9 سبتمبر/أيلول.

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن المحققين لم يحددوا هوية المشتبه فيهم، وينظرون إلى كل شخص يمكنه الوصول إلى المبنى.

ووصل الرئيس ترامب للإقامة في منزله، مساء الأحد، استعدادا لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.