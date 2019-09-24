شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو صيام الجلد.. وكيف يكون مفيدا فى إزالة السموم من البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت عن صيام الجلد، تم اختبار هذا الاتجاه الأخير للعناية بالبشرة من قبل الكثير من المهتمين بمجال الجمال بسبب ادعاءات أصحابه بإزالة السموم من الجلد وتجديد شبابها.

مثل الطريقة التى نتبعها من خلال عدم إطعام المعدة فإن نفس النظرية تتعلق بصيام الجلد، حيث لا نطبق أى منتج على الجلد، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإنه يُسمح فقط باستخدام الماء العادى لتنظيف البشرة ولا شيء غير ذلك.

فالبشرة تحتاج أيضًا إلى التخلص من السموم تمامًا مثل الجسم، وعلى غرار الأنظمة الغذائية المختلفة، هناك بعض القيود التى تحتاج إلى اتباعها لصيام الجلد.

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الهدف الرئيسي من هذا العلاج هو إعطاء بشرتك استراحة من جميع أنواع مستحضرات التجميل وغيرها من علاجات البشرة التي تقوم بها بشكل يومي، ويتم ذلك لفترة محددة حيث يجب عدم وضع أي شيء على وجهك في هذا الوقت المحدد، فقط اعط بعض الوقت لبشرتك للتنفس ويكون من خلال الخطوات التالية:

لا تضعى أي كريم أو أي شيء على وجهك خلال فترة الصيام.

قومى فقط بتنظيف وجهك بالماء العادي.

تجنبى الخروج في وقت به ملوثات وأشعة الشمس لتجنب الأضرار التي لحقت خلايا الجلد.



صيام البشرة

يعتمد ذلك كليا على جلد الشخص، ويمكنك التخلص من السموم مرة واحدة في الأسبوع أو مرة واحدة في الشهر أو مرة واحدة في ثلاثة أشهر، كل ما يناسبك، وفي النهاية إنها بشرتك وأنت تعرفين ما هو الأفضل لها، ومع ذلك إذا كانت بشرتك زيتية فيجب عليك التخلص من السموم مرة واحدة كل أسبوع.

وهذا الاتجاه يعتبر مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يستخدمون الكثير من أدوات المكياج ومستحضرات العناية بالبشرة المستندة إلى المواد الكيميائية بانتظام.