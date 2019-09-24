شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة إهمالها يتسبب فى ارتفاع الضغط.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطعام له دور كبير في العلاج، لذا نجد أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة ضغط الدم لهم طريقة معينة في تناول الطعام للحد من حدوث مضاعفات خطيرة على حياتهم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على بعض الأطعمة التى ستعرض الشخص للعديد من المضاعفات فى حالة إهمالها، وذلك وفقا لموقع " medicaldaily".

نجد أن بعض الأشخاص يجهلون أهمية تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، وبعض الفيتامينات والعناصر الأخرى المهمة لجسم الإنسان، خاصة مريض الضغط المرتفع، ومن الأطعمة التى يجهلها مريض الضغط مع أنها مفيدة له ولصحته هى:

- السلطة الخضراء والخضراوات الورقية، فهي قيم غذائية عالية، وتساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم، وتحد من تعرضه للارتفاع، لأنها غنية بالمغنسيوم والبوتاسيوم.

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- الحليب: يحتوى على بعض العناصر المهمة لك ولصحتك، ويساهم فى تنظيم نسبة الضغط، ويحد من ارتفاعه خاصة إذا كان خالى الدسم.

-​ الموز والرمان يعدان من الفواكه الغنية بنسبة جيدة من البوتاسيوم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الدورة الدموية في الجسم، وتنظيم نسبة الضغط.

- العدس من البوقوليات الغنية بالبوتاسيوم، الذى يساعد بشكل كبير فى تخفيض ضغط الدم والحد من ارتفاعه.