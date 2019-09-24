فوائد تناول الشوفان على صحتك وبشرتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الشوفان على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، كما يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على نضارة البشرة وتفتيحها.

ووفقا لما ذكره موقع lifehack فإن فوائد تناول الشوفان هى:

1:يحتوى الشوفان على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تساعد على انقاص الوزن بطريقة صحية.

2:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث إنه يحد من خطر الاصابة بالجلطات والأزمات.

3:يقلل نسبة الكولسترول فى الدم، حيث أنه يحتوى على نسبة عالية من الالياف القابلة للذوبان.

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4:ينصح مرضى ضغط الدم على تناول الشوفان وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الخصائص والمعادن الهامة لصحة الجسم.

5:من الممكن استخدام الشوفان على البشرة وذلك لاحتوائه على عناصر غذائية تعمل على تفتيح البشرة ووقايتها من البقع الداكنة والهالات السوداء.

6:يحتوى الشوفان على العديد من الخصائص والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل حماية الجسم من الأمراض السرطانية ومنها سرطان" القولون، الثدى والمعدة".

7:يعزز صحة الجهاز المناعى ويحد من خطر الاصابة بالأمراض والفيروسات والعدوى.

8:يحتوى على مواد مهدئة وتساعد على الاسترخاء والنوم بشكل صحى.