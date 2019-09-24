شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ولادة طفل بالهند بقلب خارج الصدر بسبب مرض نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولد طفل فى مستشفى في هاريانا بشمال الهند بقلبه خارج صدره بسبب حالة طبية نادرة تتيح له فرصة ضئيلة للبقاء على قيد الحياة، وتم نقله على الفور إلى العناية المركزة لخطورة حالته، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية".

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الوليد الذي لم يكشف عن اسمه لديه حاله طبيه نادرة تسمى " ectopia cordis " مما يتسبب في أن يكون العضو الحيوي خارج الصدر بشكل جزئي أو كلي، يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة خارج الرحم 10 في المائة فقط ويموت معظم الأطفال خلال أيام من مضاعفات القلب.

الحالة أكثر شيوعًا عند الذكور أكثر من الإناث تشير الأرقام إلى أنه يصيب واحدًا من بين كل 126000 ولادة، يعاني معظم الأطفال الذين يولدون من هذه الحالة من عيوب قلبية إضافية ، بالإضافة إلى نمو أعضائهم الأخرى بشكل غير طبيعي، يمكن تشخيص الحالة عن طريق الموجات فوق الصوتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

بمجرد ولادة الطفل، يتم إجراء عملية جراحية طارئة لوضع القلب داخل الجسم وإغلاق تجويف الصدر، ثم يقوم الأطباء ببناء القفص الصدرى لحماية القلب وإصلاح أي عيوب إضافية.