شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. الالتهاب وحساسية الأمراض الجلدية هتجيلك فى الخريف والشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "التهاب وحساسية وجفاف شديد"، جميعها من المشاكل الجلدية التى نتعرض لها فى فصل الخريف والشتاء نتيجة الهواء البارد والرطوبة، ووفقا لما ذكره موقع self فأن هناك العديد من الأمراض الجلدية التى نتعرض لها مع بداية الخريف حتى انتهاء فصل الشتاء وهى:

تينيا القدم

التينا من الامراض الجلدية المنتشرة فى فصل الشتاء وهى عبارة عن بقع بيضاء بين اصابع القدم يصاحبها رائحة كريهة وحكة شديدة، وتكون نتيجة ارتداء الاشخاص الاحذية لفترات طويلة.

الاكزيما

انخفاض درجة الحرارة يزيد من خطر الاصابة بالاكزيما وهى من الامراض الجلدية المنتشرة فى الخريف والشتاء.

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الصدفية

تعتبر الصدفية من أمراض الشتاء المعروفة والتى تسبب جفاف شديدة وحكة على سطح الجلد وظهور بعض النقط البيضاء علي الجلد.

قشرة الشعر

قشرة الشعر تزداد فى فصل الخريف والشتاء وذلك نتيجة الجفاف الشديد والرطوبة التى تؤثر على فروة الراس وتزيد من الالتهاب.

تشقق الجلد

مع بداية فصل الخريف حتى الشتاء تتعرض البشرة لجفاف شديد وتشقق فى القدمين واليدين ، وهنا لا بد من استخدام الكريمات المرطبة والزيوت الطبيعية.