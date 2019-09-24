شكرا لقرائتكم خبر عن بتعملى رجيم ومش بتخسى.. اعرفى السبب وابعدى عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بعمل رجيم ووزنى مش راضى يقل"، واحدة من المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على حالتهم النفسية، فعلى الرغم من اتباع الرجيم الذى يصفه الطبيب سواء عن طريق نوع الأكلات أو كميتها ولكن لا يتأثر الجسم ولا ينقص الوزن.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض الاخطاء التى نفعلها وتؤثر على الرجيم ومنها:

1:المشروبات الغازية من أكثر الأخطاء التى يفعلها الكثيرون وتؤثر على الرجيم وتعمل على زيادة الوزن، لذلك ينصح بالابتعاد عنها وتناول العصائر الطبيعية الخالية من السكر.

Advertisements

2:يهمل الكثيرون ممارسة التمارين الرياضية، فهى من أبرز الطرق التى تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون والترهلات، لذلك ينصح بممارسة الرياضة يوميا.

3:قد يخطأ الكثيرون فى تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون مما يؤثر على الرجيم ويسبب زيادة الوزن، لذلك يجب الحرص على اختيار الأطعمة المناسبة والخالية من الدهون والسكريات.

4:تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم من الطرق التى يلجأ إليها الكثيرون لإنقاص الوزن ولكنه من أبرز الأخطاء التى تقلل سرعة التخلص من دهون الجسم والوزن الزائد.