شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ظهور قرح بفروة الرأس.. الصدفية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص من ظهور بعد القروح على فروة الرأس، وقد تكون غير ضارة وتنظف من تلقاء نفسها، ومع ذلك قد تكون في بعض الأحيان علامة على حالة قد تتطلب علاجًا مثل الصدفية أو التهاب الجلد التماسي.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" هناك عدة أسباب مرضية وراء هذه القروح وهى الخراجات، أو الصدفية و قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الصدفية في فروة الرأس من حكة متقشرة الجلد تشبه قشرة الرأس قد يؤدي خدش المناطق المتأثرة إلى ظهور الجلطات والقروح والنزيف وتساقط الشعر بشكل مؤقت.

أما السبب الآخر لهذه القروح وهو التهاب الجلد التماسي، و هو نوع من الأكزيما التي تسبب الجلد الجاف والأحمر والبثور، يحدث عندما تتلامس المادة المهيجة مباشرة مع جلد الشخص، عندما يتطور التهاب الجلد التماسي على فروة الرأس غالبًا ما تكون المادة المهيجة عبارة عن شامبو أو منتج للشعر أو صابون.

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عادةً ما يتم التخلص من التهاب الجلد التماسي من تلقاء نفسه بمجرد التعرف على سبب التهيج، ولكن إذا كان الطفح مؤلمًا جدًا أو حاكًا يحتاج إلى دواء علاجى عاجل.

وقد تظهر القروح أيضا بسبب وجود إصابة بسيطة في فروة الرأس يمكن للشخص أن يعالج الجروح والخدوش الصغيرة في المنزل ولكن إذا كان الجرح كبيرًا ومؤلماً فقد يحتاج الأمر إلى رعاية طبية ويجب تجنب المهيجات مثل الشامبو ومنتجات تصفيف الشعر لسرعة عملياء الشفاء.