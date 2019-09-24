شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الدواء الصحيحة.. حبوب ضغط الدم ليلا.. والباراسيتامول سام فى الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول أكثر من 30 مليون من الأشخاص حول العالم أدوية مختلفة كل يوم، وبالنسبة للبعض فهناك أنواع تؤخذ مرة واحدة، وبالنسبة للبعض الآخر قد يتناول حبوبا مع الطعام، والبعض الآخر بدون.

وفقا لتقرير موقع "ديلى ميل" فإن خُمس البريطانيين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عامًا يتناولون سبع أقراص يوميًا.

وجدت دراسة هولندية جديدة أن تناول أدوية التخفيف من الدم مثل الأسبرين فى الليل بدلاً من الصباح، يمكن أن يقلل فرصتك فى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بمقدار النصف.

وأوضح الدكتور روبرت دالمان، أستاذ مساعد فى الساعات الجزيئية بكلية طب جامعة وارويك: "لدينا ساعات فى أجسامنا تتحكم فى معظم العمليات الفسيولوجية"، تحدد متى تكون نشيط، ومتى يجب أن نرتاح، وكيف يمكننا استقلاب الأدوية، ونتيجة لذلك من الأفضل إعطاء بعض الأدوية فى الليل وأدوية أخرى أثناء النهار.



تناول الأدوية

الوقت مناسب لتناول الأدويةحبوب ضغط الدم فى الليل

تعمل أدوية ضغط الدم على تقليل ضغط تدفق الدم من خلال الدورة الدموية عن طريق الاسترخاء وتوسيع الأوعية الدموية.

تشير الدراسات إلى أن المرضى الذين يتناولون أقراص ضغط الدم قبل النوم يرون انخفاضًا أكثر وضوحًا، مقارنةً بأولئك الذين يتناولونهم في الصباح، لأن ارتفاع ضغط الدم هو أول شيء يحدث في الصباح، لإعداد الجسم لليقظة، لذا فإذا تتناولت الأدوية قبل النوم مباشرة، فإنها تخرج إلى مجرى الدم خلال النوم وتمنع ارتفاع ضغط الدم فى الصباح.

أدوية عسر الهضم الحمضي تناولها 6 مساء

أدوية عسر الهضم الحمضي، والتى تسمى مثبطات مضخة البروتون من أكثر العلاجات شيوعًا لحرقة المعدة، أو ارتداد الحمض حيث تعمل عن طريق الحد من كمية الحمض التي تنتجها المعدة.

يكون حمض المعدة أعلى بشكل طبيعي بين الساعة 7 مساءً وحتى منتصف الليل ، لذا فإن تناول الحبوب في المساء يتوقف عن بلوغ مستويات الذروة إلى درجة أنهم ينتقلون مرة أخرى نحو أنبوب الطعام - مما يسبب الشعور بحرق غير مريح.

كشفت دراسة حديثة أن ثلاثة أرباع المرضى الذين يتناولون أدوية عسر الهضم يشعرون بارتياح طويل الأمد بعد تناولهم حوالي الساعة 6 مساءً .

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مواعيد تناول الأدوية

الباراسيتامول سام فى الصباح

يقلل الباراسيتامول من إنتاج المواد الكيميائية التي تجعل النهايات العصبية حساسة، ويتم معالجة الباراسيتامول في الجسم عن طريق الكبد، ولكن الدواء قد يكون أكثر سمية إذا تم تناولته في الصباح، بسبب ارتفاع مستوى أنزيم معين في الكبد هي الأعلى في الصباح ، والباراسيتامول يزيد هذا المستوى، فإذا تراكم هذا الإنزيم، فقد يتسبب في ضرر كبير.

لذلك من الأفضل تناولها في المساء عندما تكون المستويات منخفضة بشكل طبيعي.





أدوية سيولة الدم أو مضادات التخثر فى الليل

يتم اتخاذها لمنع النوبات القلبية والسكتة الدماغية من خلال ترقق الدم لمنع حدوث جلطات دموية قاتلة في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ.

يمكن أن يؤدي تناول حبوب سيولة الدم قبل وقت النوم مباشرة إلى منع "العاصفة المثالية" التي تسبب معظم الأزمات القلبية والسكتات الدماغية بين الساعة 6 صباحًا وحتى منتصف النهار.

تناول الأدوية لمنع السكتة الدماغية والنوبات القلبية في الليل يمنع هذا التفاعل المتسلسل خلال النهار وبالتالى منعها فى الصباح.

الأدوية المضادة للالتهابات

تعتبر أدوية مضادات الألتهاب أحد أكثر العلاجات شيوعًا لتخفيف الآلام التهاب المفاصل الروماتويدي، والأمراض التي يعتقد أن سببها الجهاز المناعي يهاجم المفاصل.

يجد معظم المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أن آلامهم وتصلبهم يكون أسوأ بكثير في الصباح، مما يجعلهم يصلون إلى حبوبهم التي قد تستغرق ساعات لتخفيف الألم، ولكن أخذها قبل النوم يمكن أن يكون أكثر فعالية.

يؤدي تناول الأدوية ليلاً إلى إطلاق تأثير الدواء تدريجياً في مجرى الدم، مما يحول دون زيادة المواد الالتهابية فى الصباح.