شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من أمراض الخريف.. أبرزها الاهتمام بفيتامين سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة تغيير فصول السنة وانتشار الفيروسات والعدوى التى تؤثر على صحة الجهاز المناعى وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعروفة بأمراض الخريف ويعتبر أبرزها نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية.

وللوقاية من أمراض الخريف والعدوى ينصح بإتباع بعض النصائح التى ذكرها موقع livescience وهى:

1: ينصح بالاهتمام بغسل اليدين وتعقيمها باستمرار وذلك للوقاية من الفيروسات والعدوى المنتشرة.

2:الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى، حيث انها تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الأمراض والعدوى.

3:ينصح بتجنب التعرض للهواء بعد الاستحمام مباشرة حتى لا تتعرض لنزلات البرد والأنفلونزا.

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4:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية فهى تساعد على تقوية الجسم وحمايته من العدوى.

5:تجنب التدخين أو التواجد فى أماكن بها مدخنون ، حيث انه يؤثر على صحة الجهاز التنفسى.

6:عدم تبادل الأدوات الشخصية وذلك للوقاية من الأمراض والفيروسات التى تنتقل من شخص لأخر.

7:الاكثار من تناول الخضروات والفواكه بدلا من الوجبات الجاهزة والدسمة.

8:ينصح بالإكثار من تناول الاعشاب الطبيعية مثل الينسون والبابونج والزنجبيل وغيرها من السوائل التى تعزز صحة الجهاز التنفسى وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات.