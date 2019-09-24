شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ارتخاء الصمام الميترالى وأسبابه المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتخاء الصمام الميترالى من المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون ولكن يجهل البعض اكتشاف المشكلة مبكرا مما يؤثر على الحالة الصحية ، ويحدث الارتخاء عندما لا يغلق صمام القلب الميترالى بإحكام ولا يمكن للدم التنقل من خلال القلب أو باقى الجسم مما يسبب التعب الشديد وعدم القدرة على التنفس.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن اسباب ارتخاء الصمام المترالى هو

1:تلف أحبال الأنسجة، قد تمتد أو تتمزق أحبال الأنسجة التى تثبت الصمام التاجى على جدار القلب مما يسبب ارتخاء فى الصمام الميترالى.

2:الحمى الروماتيزمية تزيد من خطر الاصابة بارتخاء الصمام الميترالى.

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3:التعرض للنوبة القلبية يؤثر على الصمام الميترالى ويسبب الارتخاء.

4:التعرض للحوادث والخطبات يؤثر على صحة القلب والصمام الميترالى.

5:وجود عيوب خلقية فى القلب يسبب تلف الصمامات وارتخائها.

6:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب ارتخاء الصمام الميترالى وخصوصا الأدوية التى تستخدم لعلاج الصداع.

7:العلاج الاشعاعى الذى يستخدم فى علاج السرطان والذى يركز على منطقة الصدر ، يؤثر على صحة القلب ويسبب ارتخاء الصمام الميترالى.

على حسب حالة المريض يصف الطبيب العلاج المناسب فبعض الحالات تحتاج لتدخل جراحى وبعضها يتم علاجه بالأدوية.