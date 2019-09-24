شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على احتمالية إصابة طفلك بمرض السكرى.. أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الأشخاص حول العالم من داء السكر الذى قد يصاب به كبار السن أو حتى الأطفال الصغار، وينقسم مرض السكر إلى نوعين النوع 1 والنوع 2.

مرض السكري من النوع 1

مرض السكر فى خذا الحالة لم يعد فيها البنكرياس ينتج الأنسولين، وهو الأمر الضروري للاستفادة الفعالة من السكر أو الجلوكوز.

مرض السكري من النوع 2

وكان يعتبر في وقت سابق حالة البالغين فقط، ولكن الآن أصبح أكثر شيوعا في الأطفال والأطفال الصغار، وفي هذه الحالة، ينتج الجسم الأنسولين ولكنه لا يستخدمه في استقلاب السكر.



السكر فى الاطفال

كيف تحدد ما إذا كان طفلك يعاني من مرض السكري؟

وفقا لتقرير الجمعية الأمريكية للسكر " Diabetes" إذا لاحظت أن طفلك يعاني من العديد من الأعراض التالية، فيجب أن تأخذها إلى الطبيب.

العطش

إذا كان طفلك يعاني من مرض السكري، فقد يعاني من العطش المستمر، ويحدث هذا بسبب سحب السائل من أنسجة الجسم بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، وقد يشتهي طفلك أيضًا من تناول المشروبات الحلوة أكثر من المعتاد.

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كثرة التبول

نتيجة شرب الكثير من السوائل بشكل متكرر بسبب العطش المفرط، سيقوم طفلك بزيارات متكررة إلى الحمام، لذا إذا لاحظت أن طفلك يذهب بطريقة غير عادية إلى الحمام، فلا تتجاهل ذلك، لأنه قد يكون علامة على ارتفاع مستويات السكر.

فقدان الوزن

في النوع الأول من داء السكري، يتوقف الجسم عن إنتاج الأنسولين، ولا يستطيع الشخص تفكيك السكر لتوليد الطاقة، وبالتالي فقد يؤدي إلى فقدان كتلة العضلات والدهون.، فإذا لاحظت أن طفلك يعاني من فقدان وزن مفاجئ وسريع، فقد يكون ذلك علامة أخرى على أنه مصاب بمرض السكري.

نقص الطاقة

هل يشعر طفلك بالتعب أو الركود باستمرار، إذا قد يكون السبب في ذلك هو أن جسمه غير قادر على تحويل السكر من مجرى الدم إلى طاقة يمكن أن تستخدمها عضلاته وأعضائه.

الجوع الشديد

من الواضح أن تشعر بالجوع عندما تحرم من الطاقة بسبب انخفاض مستويات الأنسولين، فقد يعاني طفلك من الشعور بالجوع الشديد وهو أحد العلامات الشائعة للحمض الكيتوني السكري، نظرًا لأن الجسم يتوقف عن إنتاج الأنسولين لتحطيم الجلوكوز، فيبدأ في حرق الدهون للحصول على الطاقة مما يؤدي إلى تراكم منتجات حمضية ثانوية تسمى الكيتونات.

عدوى الخميرة

الفتيات المصابات بداء السكري من النوع 1 معرضات لخطر الإصابة بعدوى الخميرة بشكل متكرر، وعدوى الخميرة عند الطفل أو الطفل الصغير قد تظهر كطفح جلدي في الحفاض.