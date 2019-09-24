شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لاعتياد الجسم على الطعام الصحي.. اعرفها واحمي صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأطعمة الصحية لها العديد من الفوائد على صحة الإنسان، حيث أنها تحميه من الإصابة بالأمراض والسمنة أي زيادة الوزن وتجعل جسمك رشيقا، وأيضا تحافظ على صحة القلب وتحميك من ارتفاع ضغط الدم والكولسترول، ولذا عليك التعرف على أفضل النصائح الطبية التي تساعد في التخلص من عادات الصحية في الطعام الخاطئة واستبدالها بالأطعمة الصحية، وذلك وفقا لموقع "webmed".

-عليك تجنب الأطعمة المقلية لأنها تزيد من ترسب الدهون في الجسم وتزيد من وزنك وأيضا تعرض قلبك للخطر، وتزيد من فرص الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

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-إبتعد قدر الإمكان عن الأطعمة الغنية بالسكريات والأملاح لأنها تحتوي علي السم الأبيض الذي يتسبب في ارتفاع نسبة ضغط الدم، وترسب الدهون في الجسم، وأنت في غني عن هذا الأمر، ولذا يمكنك استبدال السكر بالعسل الأبيض والتقليل من وضع الملح في الطعام.

-من أهم النصائح التي يجب القيام بها هي تجنب تناول اللحوم المصنعة، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الدهون، وهذا الأمر يتسبب في تعرض للإصابة بالعديد من الأمراض، كالسرطان والسمنة والسكر والضغط.

وأخيرا نصح التقرير بضرورة الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات لأنها عناصر غذائية هامة لك ولصحتك، ولذا عليك تناول طبق من السلطة الخضراء يوميا، فهي كنز كبير يتسبب في إمداد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.

وأيضا الفكاهة من أهم العناصر الغنية بالسكريات المفيدة لجسمك، ولذا عليك تناول ثمار الفواكه دون داعي للقلق.