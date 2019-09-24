شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: ارتفاع عدد الوفيات بأمريكا بسبب فيروس "EEE" إلى 9 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم، عن أن هناك شخصين توفيا بسبب فيروس "EEE"، الذي ينقله البعوض في شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 9.



عض البعوض ينقل العدوى

وأصبحت "باتريشيا شاو" البالغة من العمر 77 عامًا أول وفاة من فيروس "EEE" الذى ينقله البعوض في ولاية كونيتيكت، في ماساتشوستس، بالإضافة إلى أن جيمس لونجورث، 78 عامًا، هو الثاني الذي توفى بسبب الفيروس.

وفاة شحصين بسبب فيروس EEE ليصبح العدد 9

ويشهد كل عام حالات وفاة ما بين 5 إلى 10 حالات فقط، بفيروس "EEE" في الولايات المتحدة الامريكية، لكن فى عام 2019 كان استثنائيًا، حيث كان عدد الوفيات كثيرًا، وعشرات المرضى في ماساتشوستس، وكونيتيكت، ونيوجيرسي، وميشيجان.

وقالت الصحيفة، إن درجات الحرارة المرتفعة، تؤدى إلى زيادة حالات الإصابة بالمرض النادر الذي يقتل شخصًا واحدًا من بين كل 3 أشخاص، على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب بالمرض، ولكن من المتوقع أن يسبب تهديدًا للحياة لكبار السن، والأطفال الصغار، وأولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، ويعتبرون أكثرعرضة للخطر.

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البعوض ينتقل فى المستنقعات

وأوضحت الصحيفة أن الحالات تزداد أكثر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويتركز معظمها في فلوريدا، ويزداد فيروس" EEE "في المناطق التى تتميز بالمستنقعات الدافئة، حيث توفر المياه الدائمة طعامًا وفيرًا وتربة خصبة للبعوض، لذلك ينتشر البعوض في ولاية فلوريدا فى المستنقعات، ويعض الطيور التي تقضي الشتاء هناك، ثم تهاجر مرة أخرى إلى نيو إنجلاند، حيث يعضها البعوض، وتصاب بالفيروس، ثم تعض البشر (وغيرها من الحيوانات).

وأوضحت الصحيفة، أن هناك المزيد من البعوض، مع قلة المنشآت، وينتقل الناس إلى المناطق غير المأهولة، بما في ذلك المستنقعات التي يعيش فيها البعوض والطيور.



البعوض القاتل يتسبب فى وفاة 9 اشخاص

وأضاف الدكتور توماس أوناش، أستاذ الأمراض المعدية بجامعة جنوب فلوريدا والخبير في فيروس" EEE "، في مناطق المستنقعات في المرتفعات، مثل أجزاء من ولاية ماساتشوستس أنه بينما تظل أجزاء أكثر من الولايات المتحدة أكثر دفئًا لفترة أطول خلال العام، ينتشر المزيد من الفيروس أيضًا.

وكانت النتيجة وجود عدد غير مسبوق من حالات الإصابة البشرية للمرض في الولايات المتحدة هذا العام.



البعوض ينقل فيروس EEE

تقوم الدول المصابة برش المبيدات الحشرية بانتظام، وتطالب الناس، بمراقبة علامات وأعراض العدوى.

وقالت الصحيفة، إن الأعراض في البداية، مثل أعراض الأنفلونزا: تتمثل فى ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع، والإرهاق، والغثيان، أو القيء، وعادة ما تظهر ما بين 4 إلى 10 أيام، بعد تعرضها لعضة من البعوض المصاب، لكن تتطور الأعراض إلى فقدان الشهية، والإسهال، وتصلب الرقبة، وتورم الدماغ الخطير.

وأوضحت الصحيفة، أنه بمجرد أن تصل العدوى إلى المخ، يمكن أن يكون التورم الناتج التهاب الدماغ مهددًا للحياة، ما يؤدي إلى وفاة ما يصل إلى ثلث المرضى الذين يصلون إلى هذه المرحلة، والأطباء عاجزون نسبيًا عن علاجه.