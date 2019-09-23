مبادرة السيسي لعلاج مليون أفريقي تدخل حيز التنفيذ

شرعت مصر في اتخاذ خطوات رسمية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بشأن علاج مليون أفريقي من "فيروس سي"؛ إذ بدأ فريق طبي مصري، الإثنين، زيارة لجنوب السودان، لافتتاح أول وحدة فيروسات كبدية.

وأعلن السيسي عن المبادرة للمرة الأولى في مارس/آذار، خلال "ملتقى أسوان للشباب العربي والأفريقي"، وتأتي المبادرة المصرية في القارة السمراء بعد نجاحها في مصر.

وجرى فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن في أقل من عام، فضلاً عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون مواطن ممن تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس.

وترأست مصر الاتحاد الأفريقي 2019، وفي كلمته أمام قمة التغطية الصحية الشاملة في نيويورك، التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، أكد السيسي أن بلاده تسعى لتعميم مبادرة "مائة مليون صحة" على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.



ويرأس الوفد الطبي المصري في جنوب أفريقيا، الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة المصرية.

وذكر مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، الدكتور خالد مجاهد، في بيان، أن وحدة الفيروسات الكبدية تم تجهيزها بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج فيروس سي، وذلك بالعيادة المصرية في العاصمة جوبا، تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".

وأشار إلى أن الفريق الطبي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلياً إكلينيكياً، واستشاري تحاليل طبية.

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وأضاف مجاهد أن الفريق الطبي المصري سيقوم بتدريب الجانب السوداني على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج.

وأوضح أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسؤولي معامل التحاليل؛ بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية إلى جنوب السودان.

ولفت إلى أنه تم إرسال جرعات لعلاج "فيروس سي" مع الفريق الطبي المصري، الذي تستمر زيارته مدة شهر لجنوب السودان، على أن يبقى هناك ممثلاً للجنة الفيروسات الكبدية بعد عودة الفريق الطبي، لمتابعة تلقي علاج المرضي المصابين.

وأعلن عن إرسال فريق طبي آخر إلى دولة تشاد في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لعلاج المواطنين بتشاد.

وقال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان المصري، طارق رضوان لـ"العين الإخبارية"، إن المبادرة المصرية لعلاج أشقائها في أفريقيا تأتي ضمن استراتيجية مصرية تستهدف تعزيز انتمائها داخل القارة السمراء.

وأشار البرلماني المصري إلى النجاح اللافت الذي حققه المبادرة داخل مصر، الأمر الذي شجع على نجل تلك التجربة داخل الدول الأفريقية، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والخبرات الواسع التي تتمتع بها مصر من حيث توافر الكوادر البشرية والإمكانيات الطبية.

وفي يوليو/تموز، عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعاً في القاهرة لمكاتب من منظمة الصحة العالمية للدول الأفريقية، للتنسيق والتشاور من أجل علاج مليون أفريقى في 18 دولة أفريقية.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الدكتور جون جبور، أن المنظمة تقوم بدور أساسي لدعم تنفيذ خطوات هذه المبادرة عن طريق الربط بين الممثلين المعنيين بالمنظمة في مكتبيها لإقليم شرق المتوسط والأفريقي على حد سواء، للتأكد من سرعة ودقة تحقيق الأنشطة المخطط لها.