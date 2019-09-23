5 طرق لعلاج حرقة المعدة أثناء شهور الحمل الأولى

شرب كوب من الحليب البارد يخفف أعراض حرقة المعدة

تعاني معظم النساء الحوامل من حرقة في المعدة خلال الأشهر الأولى وتزداد في الثلث الثاني من الحمل، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها تغير مستويات الهرمونات، التي قد تؤثر بدورها في عضلات الجهاز الهضمي ومدى تحمل الأطعمة المختلفة، وقد يسبب ذلك ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء.



وللتغلب على هذه الحالة توجه الدكتورة ندى حامد، أخصائي النساء والتوليد بمصر، بعض النصائح الضرورية لتخفيف أعراض هذه الحرقة والمتمثلة في الآتي:

1- تناول وجبات خفيفة حيث لا تمتلئ المعدة تماما.

2- الجلوس بشكل قائم أثناء تناول الطعام وبعده.

3- تجنب الملابس الضيقة والقهوة والشاي واستبدالها بالزنجبيل.

4- عدم النوم بعد الأكل مباشرة ولكن بعد الأكل بحوالي ساعتين.

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5- شرب كوب من الحليب البارد.





ونصحت حامد ببعض الإجراءات لتقليل الشعور بالغثيان، وهو حالة مصاحبة لحرقة المعدة خلال أشهر الحمل الأولى، لذا عليكِ بالآتي:

- عدم النهوض المفاجئ من الفراش مع تناول قطعة من البسكويت المالح أو قطعة من البقسماط أو كسره من الخبز الجاف بمجرد الاستيقاظ صباحاً.

- تلافي الأطعمة التي لا تحبينها وتجنب رائحتها للحد من الغثيان.

- شرب اللبن الرائب والشوربة الباردة بمختلف أنواعها وكذلك الكورن فليكس مع اللبن البارد.

كما حذرت أخصائي النساء والتوليد من تناول مضادات الحموضة دون استشارة الطبيب حتى لا تؤثر على صحة الجنين.



