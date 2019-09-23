شكرا لقرائتكم خبر عن عشان بشرتك وصحتك وجنينك خليكى فى زيت السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر زيت السمك من أفضل الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم والبشرة وحمايته من الأمراض والفيروسات، كما انه يعمل على نضارة البشرة وتفتيحها.

وحسب ما ذكره موقع supplements فأن فوائد زيت السمك هى :

1:يحتوى زيت السمك على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من أمراض الشيخوخة ومنها الخرف والزهايمر.

2:يعزز الحالة المزاجية ويساعد فى علاج الاكتئاب والتوتر والقلق، حيث انه يحتوى على مواد مهدئة للأعصاب.

3:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول زيت السمك يساعد على التخلص من الدهون المتراكمة بالجسم والتخلص من الوزن الزائد.

4:يحتوى زيت السمك على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة العيون وتقوية الشبكية وتعزيز الرؤية.

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5:ينصح المرأة الحامل بتناول زيت السمك نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية تعمل على حماية الجنين من التشوهات الخلقية كما انه يحمى الأم من الاجهاض.

6: يحتوى زيت السمك على مواد مهدئة تعمل على تسكين الألم وعلاج الالتهاب والتورم.

7:يحد من خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

8: يحافظ على صحة العضلات والمفاصل ويحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

9:يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الإصابة بالفيروسات والعدوى.