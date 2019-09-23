شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إسعافات أولية عاجلة فى حالة تطاير مادة كيميائية داخل العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء القيام بالأعمال المنزلية تستخدم الكثير من السيدات وربات المنزل المواد الكيميائية فى التنظيف، وقد تتطاير بعد السوائل والمواد الكيميائية داخل العين مما يسبب مشاكل صحية خطيرة وتحتاج إلى اسعافات أولية طارئة لتجنب تأثيرها الضار على العينين.

ووفقا لموقع " mayoclinic" هناك اسعافات أوليه طارئة عند التعرض لهذه الحاله وهى:

1- غسل العينين بالماء استخدم ماء الصنبور البارد لمدة 15 دقيقة على الأقل.

2- ترك جفن العين المصابة مفتوحة أو العينين معا مع توجيه تيار ماء جارى عليهما.

3- إذا تعرض الطفل لتلك الحاله يجب وضعه في حوض الاستحمام وسكب تيار من الماء على الجبهة فوق العين المصابة أو على جسر الأنف لغسل كلتا العينين مع ضرورة استمرار فتح جفونهم حتى تدخل الماء النظيفة إلى داخل العين.

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4- إزاله العدسات اللاصقة.ممنوع تفرك العين فقد يتسبب ذلك في مزيد من الضرر.

5- ممنوع استخدام قطرات العين أو محلول شطف العدسات اللاصقة في العين.

6- ضرورة التوجه إلى طبيب العيون فورا للفحص والتأكيد على نوع المادة الكيميائية التى دخلت العين.

7- ارتداء النظارات الشمسية في حال توفرها بسرعة للمساعدة في تقليل حساسية الضوء أثناء الذهب إلى المستشفي أو إلى طبيب العيون.