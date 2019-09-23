مش عمال على بطال.. الإفراط فى مضغ اللبان يسبب التهابات ومشاكل صحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مضغ اللبان" من الأمور التى يفضلها الكثيرون فهناك أنواع عديدة من اللبان سواء كان يحتوى على سكريات أو خالى من السكريات، أثبتت بعض الدراسات أن تناول العلكة له فوائد عديدة يعتبر أبرزها مكافحة التوتر والإجهاد الشديد وإنقاص الوزن فى حالة تناول العلكة الخالية من السكر كما أنه يحارب رائحة الفم الكريهة. وحسب ما ذكره موقع nutrition فأن الافراط فى تناول العلكة يسبب مشاكل صحية عديدة ابرزها: 1:الإفراط فى مضغ العلكة يؤثر على صحة المفصل الفكى الصدغى ويسبب التهاب شديد به. 2:مضغ العلكة يسبب الم شديد فى الاسنان مع مرور الوقت مما يؤثر على المضغ وعدم القدرة على تناول الطعام. Advertisements 3: ألم شديد فى الاذنيين وذلك نتيجة وجود التهاب شديد فى الفك. 4:فى حالة تناول العلكة التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات يعمل ذلك على زيادة الوزن. 5:مضغ العلكة يسبب الصداع النصفى أو الصداع التوترى، مما يؤثر على التركيز والنشاط اليومي. 6:الإفراط فى تناول العلكة يسبب اضطرابات فى الجهاز الهضمى ومنها القولون العصبى والتهاب وقرح.

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