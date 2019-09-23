فان ديك يستلهم روح فان باستن لتسطير تاريخ جديد في حفل جوائز الأفضل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حفله السنوي لعام 2019، اليوم الإثنين، لاختيار أفضل لاعبي العالم، حيث يتنافس على الجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي.

ويتسلح مدافع "الريدز" بمساهمته الفعالة في تتويج ليفربول بلقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، فضلاً عن حصوله على جائزة أفضل لاعب أوروبي العام الحالي بعد منافسة مع ميسي ورونالدو أيضاً.

وقاد فان ديك خلال العام الحالي أيضاً، منتخب هولندا لنهائي دوري أمم أوروبا، في مسيرة شهدت إقصاء ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى التغلب على إنجلترا في نصف النهائي، لكن هذه الرحلة توقفت بالخسارة في النهائي أمام البرتغال 0-1.

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وبالنظر لتاريخ الهولنديين في جوائز الفيفا، فإن فان ديك أول هولندي منذ 22 عاماً يوجد في القائمة النهائية وتحديداً منذ دينيس بيركامب الذي حل ثالثاً مرتين في 1993 وقت كان لاعباً في إنتر ميلان الإيطالي وعام 1997 بقميص أرسنال الإنجليزي.

ويعد ماركو فان باستن اللاعب الوحيد الهولندي الذي سبق له التتويج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، وذلك عام 1992.

"العين الرياضية" تقدم عبر الفيديوجراف التالي مجموعة حقائق عن تاريخ الهولنديين في قوائم الفيفا لأفضل لاعبي العالم.

