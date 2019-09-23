صحة ورشاقة

فان ديك يستلهم روح فان باستن لتسطير تاريخ جديد في حفل جوائز الأفضل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حفله السنوي لعام 2019، اليوم الإثنين، لاختيار أفضل لاعبي العالم، حيث يتنافس على الجائزة الأرجنتيني ليونيل ، نجم الإسباني والبرتغالي مهاجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع الإنجليزي.

ويتسلح مدافع "الريدز" بمساهمته الفعالة في تتويج ليفربول بلقبي والسوبر الأوروبي، فضلاً عن حصوله على جائزة أفضل لاعب أوروبي العام الحالي بعد منافسة مع ميسي ورونالدو أيضاً.

وقاد فان ديك خلال العام الحالي أيضاً، منتخب هولندا لنهائي دوري أمم أوروبا، في مسيرة شهدت إقصاء ألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى التغلب على إنجلترا في نصف النهائي، لكن هذه الرحلة توقفت بالخسارة في النهائي أمام البرتغال 0-1.

Advertisements

وبالنظر لتاريخ الهولنديين في جوائز الفيفا، فإن فان ديك أول هولندي منذ 22 عاماً يوجد في القائمة النهائية وتحديداً منذ دينيس بيركامب الذي حل ثالثاً مرتين في 1993 وقت كان لاعباً في إنتر ميلان الإيطالي وعام 1997 بقميص أرسنال الإنجليزي.

ويعد ماركو فان باستن اللاعب الوحيد الهولندي الذي سبق له التتويج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، وذلك عام 1992.

"العين " تقدم عبر الفيديوجراف التالي مجموعة حقائق عن تاريخ الهولنديين في قوائم الفيفا لأفضل لاعبي العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فان ديك يستلهم روح فان باستن لتسطير تاريخ جديد في حفل جوائز الأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا