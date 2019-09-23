شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تزيد نوبات الربو في شهر سبتمبر؟.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر شهر سبتمبر غالبًا من أسوء الشهور لمرضى الربو في جميع أنحاء العالم، حيث يمثل نهاية موسم الرياح الموسمية الذي يجعل الهواء رطبًا للغاية، وفقًا لمؤسسة الربو والحساسية الأمريكية "aafa "، فأن حالات الإصابة بالربو ترتفع خلال هذا الشهر.

الربو هو حالة مزمنة يجعل التنفس صعباً على الشخص بسبب انسداد الرئة، ولا يوجد علاج دائم للربو، لكن يمكن منع الهجمات من خلال تجنب بعض الأمور، وإليك بعض النصائح للبقاء فى صحة من نوبات الربو خاصة خلال شهر سبتمبر.



ادوية الربو

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1. منع نفسك من ملوثات الهواء

حاول تغطية أنفك وفمك كلما خرجت هربًا من هجوم ملوثات الهواء، عندما تكون في الداخل، تجنب ملامسة المواد المثيرة للحساسية المنزلية مثل الأتربة والغبار وغيرها من المهيجات (مثل الدخان والعفن وعث الغبار وما إلى ذلك)، كل هذه الامور تؤدى إلى زيادة حالات الربو مما يجعل الحالة لا يهدأ.

2. تجنب نزلات البرد

تعود معظم المضاعفات التي تحدث في هذا الموسم إلى الجراثيم المسببة للبرودة الموجودة في الجو، حيث يعد السعال والبرد أحد مسببات الربو الشائعة، لذا ينبغي للمرء أن يصبح حذرا للغاية خلال هذا الموسم لتجنب الإصابة بنوبات الربو.

3. تناول الأدوية المناسبة لتجنب المضاعفات

ينبغى تناول الدواء المناسب لتجنب أي مضاعفات خطيرة، فى بعض الأحيان يصف الأطباء دواء استنشاق للأشخاص الذين يعانون من حالات الربو الحادة، ولكن لا تفوت الدواء أو تستهلك الجرعة الزائدة لأنها لن تؤدي إلا إلى تفاقم الحالة.