شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيدة أسترالية تمتلك رحمين وتنجب 4 أطفال فى حالة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلم الأمومة يراوض كل فتاة منذ نعومة أظافرها، ولكن الأمر مختلف عند سيدة أسترالية من مدينة ملبورن عندما اكتشف الأطباء أنها مصابة بحالة نادرة جعلتها تملك مهبلين وعنقين رحم واثنين من الأرحام، وحذروا هذه السية من خوض تجربة الحمل ولكنها أصرت عليها ورزقت بـ4 أطفال بينهم توأمين.





ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فأن سيده تدعى لورين كوتر 34 عامًا تم تشخيص إصابتها بالديلفيوس في الرحم في عمر 16 عامًا بعد معاناتها الشديدة خلال فترة الدورة الشهرية تلك الحالة التي تصيب واحدة من كل 3000 امرأة تعني أنها ولدت مع رحمين وعنقين وفي حالتها مهبلان.





وأكد الأطباء لها أن فرص حملها صعبة للغاية لأن رحمها وعنقها أحجامهما صغيرة وغيرة طبيعية، لكن على الرغم من الصعاب أصبحت السيدة كوتر وزوجها أبوين لأربعه أطفال بينهم توأمين.

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وكان حمل هذه السيدة غريب للغاية حيث حملت الأم فى 3 من أبنائها بالرحم الموجود بالجانب الأيمن وطفل واحد فقط ولد من داخل الرحم الجانب الأيسر.

و الرحم المزدوج هو حالة تُولد فيها امرأة مع اثنين من الرحم لفصل عنق الرحم وأحيانًا عن مهبلين على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائمًا، حدث ذلك لأنه في الجنين الأنثوي ، يبدأ الرحم كأنبوبين صغيرين، مع تطور الجنين ، تلتصق الأنابيب عادةً لإنشاء عضو أكبر مجوف هو الرحم.





في بعض الأحيان لا تنضم الأنابيب تمامًا ويتطور كل منها إلى عضو مجوف منفصل بحيث تكون المرأة مولودة برحمتين، غالبًا ما تصبح ملحوظة فقط بعد البلوغ ويتم تشخيصها بالفحص البدني أو الفحص بالموجات فوق الصوتية.