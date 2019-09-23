أفكار مدرسية للاحتفال باليوم الوطني السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 سبتمبر 2019 08:16 مساءً - يُعد اليوم الوطني حدثاً يُحتفى به في القطاعات والإدارات كافة، ولاسيما صروح العلم، وذلك إيماناً منها بأهمية ربط الأبناء بماضيهم العريق، وتعريفهم بالقيم النبيلة التي تتصدرها عطاءات الوطن ودعمه لأبنائه، وما يظلهم من الأمن والأمان، لذلك تحتفل مدارس المملكة من كل عام باليوم الوطني لترسيخ حب الوطن في نفوس الأبناء.

«الخليج 365» تواصلت مع معلمة اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية شيرين خوش حال، حتى تخبرنا عن طرق للاحتفال باليوم الوطني في المدارس:

تقول خوش حال: «إن تربية الأبناء على حب الوطن وتعزيز الانتماء له وغرس الطاعة والاخلاص لولاة الأمر يجب أن يبدأ منذ نعومة الأظافر، وذلك بإحاطة الطفل في محيط العائلة بالحب والإخلاص لهذا الوطن، ومن ثم يأتي دور المدرسة في تعزيز ذلك الحب وإظهاره، والافتخار به، بالدفاع عن هذه الأرض وفدائها بكل ما نملك».

الاحتفال باليوم الوطني:

• استبدال الزي المدرسي التقليدي واعتماد «اللونين الوطنيين» الأبيض والأخضر في الملابس، مع إضافة الإكسسوارات الدالة على الوطن.

• تحويل أحد جدران المدرسة إلى لوح لكتابة عبارات التهاني والتبريكات باليوم الوطني باللون الأخضر، إضافة للتعبير عن الولاء والانتماء إليه، على أن يشارك بالكتابة عليه جميع منسوبي المدرسة من إداريات ومعلمات وطالبات.

• تخصيص الإذاعة المدرسية للحديث عن هذه المناسبة، وإنشاد الأناشيد الوطنية خلالها لبث الحماس في نفوس الطالبات، وإفساح المجال لهن بأن يعبرن صوتياً عن حبهن للوطن، إما بالقصائد الشعرية، الأناشيد أو العبارات التي تعكس كلماتها مشاعر الناس في حبهم للوطن.

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• تنظيم العروض الفنية والمسرحية والأغاني الوطنية وتدريب الطالبات عليها، بحيث تستشعر التلميذات حب الوطن، والآمال التي يطمحن إليها في وطنهن، ويذكرن تاريخ تأسيسه.

• عمل وسم خاص بالمدرسة لليوم الوطني ونشره على برامج التواصل الاجتماعي وإتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة فيه سواء كان ذلك من منسوبي المدرسة أومن خارجها كأولياء الأمور وغيرهم، مع الحرص على نشر صور الفعاليات والأنشطة المدرسية عليه.

• رفع العلم السعودي على السارية، وتوزيع الأعلام على الطالبات، على أن يتم إعطائهم إرشادات التعامل مع العلم واحترامه والحرص على عدم ملامسته للأرض.

• توزيع الملصقات والمطويات الخاصة بهذا اليوم والتي تُعرف الطالبات على تاريخ المملكة وبطولاتها.

• إقامة المعارض الطلابية التي يشارك فيها الطلاب بجميع مجالات النشاط والتي تعبر عن مناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.